Aaron Carters nya karriär – gör porr

Alla 90-talister kommer väl ihåg Aarons Carters superdängor "Crush on you" och "I want candy" som gick varma under det sena 90-talet. Den idag 32-årige Aaron fick även en skjuts i karriären genom att han är Backstreet Boys-legendaren Nick Carters lillebror.

Aaron Carter. Bildkälla: Stella Pictures

Och trots att de flesta av oss fortfarande tror att Aaron är sisådär 12 år så är han en fullvuxen man, som fram tills nu haft en lite jobbig tid i livet. Aaron har under flera år tampats med ett långt gånget drogmissbruk och han var även med i en bilkrasch i slutet av förra sommaren. Efter det lades han in på rehab, och idag påstår han sig vara helt drogfri.

Aron Carter har tampats med ett långvarigt drogmissbruk. Bildkälla: Aaron Carter/Instagram

"Onanerade framför kameran"

Det var relativt nyligen som Aaron chockade fansen med att visa upp sin nya, stora ansiktstatuering. Men han skulle snart komma att panga på med en större chock.

Under helgen kan man säga att Aaron var och doppade tårna i porrbranchen då han debuterade i en direktsändning på betalsajten Camsoda, vilket Aftonbladet var först med att uppmärksamma.

Enligt Daily Star smetade han bland annat in sitt kön med honung, hällde stearin över sitt bröst, spelade gitarr naken, duschade och onanerade inför kameran.



Han har även skaffat ett Only fans-konto.