Josephine Qvist i chock efter upptäckten om Eagles-stjärnan

Livet rullar minst sagt på för Ex on the beach-stjärnan Josephine Qvist.

Hon är single as a pringle och har nu lyckats skapa sig en succépodd vid namn "Sweet but psycho" tillsammans med vännen Elin Skog.

Jossan är idag med och driver en av Sveriges största poddar. Bildkälla: Josephine Qvist/Instagram

För några helger sedan var Josephine ute och festade loss med vännen med Rosanna Charles som då bevittnade ett väldigt hett hångel mellan Jossan och en väldigt känd svensk sångare – nämligen Benjamin Ingrosso. Detta pratar de om i tjejernas podd när Rosanna var där och gästade.

– Jag såg er verkligen stå och grovhångla utanför McDonalds och det blev skitstelt för vi stod bara där och kollade på, sa Rosanna.

– Nej men gud nu blir jag generad, sa Jossan när Rosanna berättade vad hon sett.

"Blev starstrucked"

Men Jossan är en het singel på singelhimlen och det finns andra som står på kö. Någonting hon märkte här om dagen är att hon har ett par beundrare på Instagram som hon inte ens vet om.

När hon nyligen låg och kollade på ungdomsserien Eagles så passade hon på att kika till skådespelaren Adrian Öjvindssons Instagramkonto. Då upptäckte hon någonting hon inte väntat sig.

Adrian spelar Ludde i serien Eagles. Bildkälla: SVT Play

Han följer henne.

"Nu blev jag pisstarstrucked", skrev hon.

Nu följer hon även tillbaka...