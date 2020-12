Antonija Mandirs flirtiga hint till Oliver Hunt: "Pussas med dig..."

Det var för ett par veckor sedan som det nystades fram via Instagramkontot Exonphspoileratt profilerna Antonija Mandir och Oliver Hunt dejtar. Paret har nu synts tillsammans på olika Instagramstories där de äter ute tillsammans med vänner och myser hemma hos varandra.

Men det hela har inte gått helt smärtfritt då Oliver Hunts ex-flickvän Denise Desmond hävdar att Antonija skött det hela väldigt osnyggt. Detta då Denise menar att hon funnits där för Antonija under hennes uppbrott från Jack Stengel-Dahl, som hon även menar är god vän med Oliver.

Romansen som just nu engagerar alla. Bildkälla: Instagram

Men enligt Antonija så är hon och Denise samt Oliver och Jack ingenting mer än bekanta.



"De umgicks inte", skriver Antonija. Bildkälla: Exonphspoiler

Trots soppan så tycks det hela rulla på för Antonija och Oliver som mer och mer öppet visar upp sin romans på Instagram. Inte bara på stories utan även i form av flirtiga kommentarer till varandra.



Bland annat så publicerade Hunt en bild med texten "Nyårsplaner?", varpå Antonija kommenterade "Pussas med dig".

Oliver i sin tur svarade: "Jag tycker att det låter som en förbannat bra plan".

"Pussas med dig", svarade Antonija. Bildkälla: antonijamandir/mroliverhunt/Instagram

Så ja, man kan säga att tisslandet och tasslandet är så gott som över.

It's out there.