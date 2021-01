Jasmine Gustafssons första ord om urspårade nyårskvällen

Dokusåpaprofilerna Jasmine Gustafsson och Matilda Bohäll har känt varandra under flera års tid och har umgåtts flitigt privat. Tjejerna var även med i samma säsong av Celebrity Ex on the beach där tittarna fått bevittna tjejernas upp och nedgångar.

I samma säsong lärde de även känna Agnes Von Corswant. På profilernas instagramstories har man under den senaste tiden kunnat se hur de ätit mysiga middagar, haft filmkvällar och reagerat i varandras Youtubevideos.

Kvällen började bra med ansiktsmasker och mys. Bildkälla: Youtube

Den nya trion bestämde sig därför att fira nyår tillsammans och det nya året skulle då skålas in hemma hos Jasmine Gustafsson tillsammans med middag och bubbel. Även Diana Baban anslöt under kvällen. Detta kan man se på Jasmines Youtubekanal.

Men kvällen ska inte slutat som planerat.

Enligt Instagramkontot Exonphspoiler blev nämligen tjejerna ovänner.

Det hela ska ha slutat med att Matilda och Agnes fick avlägsna sig från Jasmines lägenhet och att Matilda, som egentligen skulle bo hemma hos Jasse, istället fick bo hemma hos Agnes nästkommande veckor.

"Mellan mig och dom"

Nyheter24 kontaktade Jasmine för att höra om vad som egentligen hände. Men det var en fåordig Jasmine som uttalade sig.

"Det är för privat", säger Jasmine till Nyheter24. Bildkälla: jasminegustafsson/Instagram

– Helt ärligt så känner jag att det är för privat för att ens gå in på. Det som hände är mellan mig och dom, säger hon.

Men det var någonting som hände?

– Ja men jag vill inte gå in på vad, i respekt mot dom, svarar hon.