Det var för ett par månader sedan som det nystades fram att Antonija Mandir och Oliver Hunt dejtar. Paret visar nu öppet upp sin kärlek på sociala medier och kan knappt slita sig från varandra på dagarna.

Men det hela har inte gått helt smärtfritt. Detta då Oliver Hunts ex-flickvän Denise Desmond hävdar att Antonija skött hela kärleksresan väldigt osnyggt. Denise menar att hon funnits där för Antonija under hennes uppbrott från Jack Stengel-Dahl, som hon även påstår är god vän med Oliver.

Men enligt Antonija så är hon och Denise samt Oliver och Jack ingenting mer än bekanta.

Oliver och Denise har tillsammans dottern Leona. Denise har flertalet gånger pratat om det faktum att Antonija umgås med Leona och att Leona kommit hem och berättat att hon sovit i samma säng som Antonija.

"Känns bara pinsamt att jag gett henne massa av kärlek och omtanke i veckor efter hennes break up från Jack – och att jag då inte visste att hon träffade mitt ex och min dotter. Jag skäms och känner mig bara dum. Men jag önskar dom all lycka och hoppas att hon är snäll mot Leona", skrev Denise på sin Instagram.

"Fråga först"

Relationen mellan Denise och Antonija tycks fortfarande vara ganska saltig, och bättre blev det inte av att Antonija nyligen publicerade en bild på henne och Leona. Någonting som Denise anser att Antonija borde frågat om först.

Antonija har inte uttalat sig om det hela.



