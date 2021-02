Därför har Jasse, Matilda Bohäll och Agnes Von Corswant avföljt varandra

Dokusåpaprofilerna Jasmine Gustafsson och Matilda Bohäll har känt varandra under flera års tid och har umgåtts flitigt privat. Tjejerna var även med i samma säsong av Celebrity Ex on the beach där tittarna fått bevittna tjejernas upp och nedgångar.

I samma säsong lärde de även känna Agnes Von Corswant. På profilernas instagramstories har man under den senaste tiden kunnat se hur de ätit mysiga middagar, haft filmkvällar och reagerat i varandras Youtubevideos.

Kvällen började bra med ansiktsmasker och mys. Bildkälla: Youtube

Den nya trion bestämde sig därför att fira nyår tillsammans och det nya året skulle då skålas in hemma hos Jasmine Gustafsson tillsammans med middag och bubbel. Även Diana Baban anslöt under kvällen. Detta kan man se på Jasmines Youtubekanal.

Men kvällen ska inte slutat som planerat.

Enligt Instagramkontot Exonphspoiler blev nämligen tjejerna ovänner.

Det hela ska ha slutat med att Matilda och Agnes fick avlägsna sig från Jasmines lägenhet och att Matilda, som egentligen skulle bo hemma hos Jasse, istället fick bo hemma hos Agnes nästkommande veckor.

Jasse har lyst med sin frånvaro medan Agnes och Matilda umgåtts flitigt. Bildkälla: Instagram

Efter incidenten har Agnes och Matilda setts umgås flitigt medan Jasmine lyst med sin frånvaro.

Och nu har Jasmine avföljt Matilda och Agnes – och de har avföljt henne tillbaka.

"I don't vibe with shittalkers"

På sin Instagramstory höll Jasmine nyligen en frågestund. Tidigare har hon valt att inte uttala sig om relationen med Matilda och Agnes – men nu tog hon bladet från munnen.

"Som ni alla vet har det hänt lite saker". Bildkälla: Instagram

"I don't vibe with shittalkers. Som ni alla vet så har det hänt lite saker. Kände att jag fick nog igår när jag fick höra att de talas illa om mig med andra influensers i denna värld. I don't want that in my life. Jag vet också vad min sanning är i detta", skrev Jasmine bland annat.

Matildas inlägg

På sin Instagramstory har nu Matilda valt att skriva ett eget inlägg om det hela. Hon säger att hon inte vill kommentera Jasses ord då hon inte vill snacka skit på sin story.

"In case ni missat det: Min plattform kommer aldrig gå ut på att snacka ner andra, framförallt inte människor jag haft i mitt liv. Jag snackar inte skit i verkliga livet och då kan ni ju räkna ut själva, allra mindre att det skulle ske här".

"Ni kommer inte att få en reaktion av mig och så är det bara. Jag vill bara ha positiv energi i mitt liv", skrev hon bland annat.

Matilda Bohäll skrev ut ett eget inlägg där hon berättade att hon inte vill svara på Jasses ord. Bildkälla: matildabohall/Instagram

Hur det hela artar sig återstår att se.



