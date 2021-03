Molly Sandén om Oscarsnomineringen: ”En dröm”

Ledmotivet till ”Eurovision Song Contest: The story of fire saga” Oscarsnomineras för bästa originallåt. Ifilmen framförs låten "Husavik" av skådespelarna Will Ferrell och Rachel McAdams, men det är svenska Molly Sandén, 28, som gör Rachel McAdams vackra sångröst.



Låten "Husavik" är skriven av bland andra svenskarna Rickard Göransson, Max ”Fatmax Gsus” Grahn och amerikanen Saven Kotecha och låten nu har chansen att vinna en Oscar.

Till DN skriver Molly att det här alltid varit hennes högsta dröm.

”Mitt fjortonåriga jag skrikgråter inombords. Det här var ju min absolut högsta dröm”, skriver hon.



Årets Oscarsgala skulle ha gått av stapeln 28 februari men är uppskjuten till 25 april.