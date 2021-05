Thunder in my heart är ungdomsserien som slagit ned som en bomb i vårens streamingvärld. Serien i åtta delar är skapad av ingen mindre än svenska skådespelaren och sångerskan Amy Deasismont, 29, som även har en av huvudrollerna. Amy känner många igen som "Amy Diamond" efter att hon som 13 åring slog stort med låtar som "What's in it for me", "Thank you" och "Shooting star".

Serien handlar om den 22-åriga Sigrid - även kallad Sigge (Amy) och hennes grupp vänner som tampas med vuxenlivets oväntade krav samtidigt som de försöker förlika sig med sina egna identiteter, sina passioner och det förflutna.

Thunder in my heart har slagit ned som en bomb. Bildkälla: julialyskova/Instagram

Några ansikten som publiken snabbt kände igen var Snabba cash-skådespelaren Alexander Abdallah, 28, och Helen Sjöholm, 50.

En annan som kanske många känt att de känner igen men inte riktigt kunnat sätta fingret på är Sigges vän Antonia som spelas av Julia Lyskova, 27.

Men det finns en naturlig förklaring till varför du känner igen henne.

Julia driver nämligen den populära podden "Daddy issues" tillsammans med vännen och kollegan Julia Frändfors. I podden, som har omkring 70 000 lyssnare, vädrar de åsikter och tankar om allt mellan himmel och jord. Tjejerna drar sig heller inte för att diskutera ångest, kroppshat, alkohol, ätstörningar och sex. Namnet fick podden då varken Frändfors eller Lyskova haft närvarande fäder.

Tjejerna har även hållit en rad livepoddar där biljetterna gått som smör i solsken.

Utöver sitt poddande och stora kliv in i filmvärlden så har Lyskova studerat socionomprogrammet samt även pluggat journalistik, film och tv-produktion.

Thunder in my heart kan du just nu streama på Viaplay.