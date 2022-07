Här hänger Drake med svenska influenser-tvillingarna

Det var under onsdagen som artisten Drake anlände med sitt lyxplan “Air Drake” på Arlanda. Under veckans gång har han synts till på olika ställen i Stockholm, men det är fortfarande oklart om han är här på jobb eller semester.

Enligt rykten som florerat på sociala medier blev Drake en av kvällarna gripen av polisen på en nattklubb i centrala Stockholm, någonting hans team gått ut och dementerat. Svensk polis kan inte kommentera huruvida artisten omhändertagits eller ej någon gång under natten, men bekräftar att rapparen inte är gripen eller omhändertagen av polisen just nu, skriver Dopest.

Drake hänger med svenska influensers

Under sina dagar i Stockholm har Drake bland annat synts till på restaurangen Cicco's och umgåtts med influensertvillingarna Elizabeth och Victoria Lejonhjärta. Tjejerna har under årens gång kommit att bli väldigt god vän med Drake och har bland annats synts till i hans musikvideos samt att han tatuerat in deras namn på kroppen.

På Instagram har han många gånger publicerat bilder på sina favorittjejer som själva har omkring 150 000 följare påI Instagram. Där uppdaterar de sina följare från sin hemstad Luleå.

Drake passar varje år på att gratulera tjejerna på födelsedagen och lägger ofta in hyllande ord tillsammans med sina bilder.



Hur länge Drake blir kvar i Stockholm är ännu oklart.