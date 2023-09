Rickard Sjöberg svarar på hånet för sin klädsel: "Det var ju..."

A show larger than life är höstens stora show på Hamburger Börs i Stockholm – där boybands som Backstreet Boys, New Kids on the Block, Westlife och Take That hyllas med tolkningar av deras odödliga hits. På scen syns bland andra David Lindgren, Boris René och Erik Segerstedt.

Den 21 september vankades det premiär av A show larger than life, och på plats fanns bland andra Micael Bindefeld, Peter Siepen, Martin Melin, Carina Bergfeldt, Sean Banan, Casper Janebrink, Jan Emanuel, Christian "Kicken" Lundqvist och Christer Lindarw.

Patrick Ekwall och Camilla Coene på premiären av A show larger than life på Hamburger Börs. Bildkälla: Stella Pictures. Peter Siepen var även han på plats. Bildkälla: Stella Pictures. Carina Bergfeldt var även hon sugen på show på Hamburger Börs. Bildkälla: Stella Pictures. Casper Janebrink och Therese Andersson. Bildkälla: Stella Pictures.

Rickard Sjöberg och Annika Sjöberg vid "modellbordet"

Även Rickard Sjöberg och hans fru Annika Sjöberg var på plats, och på Instagram så har Rickard uppdaterat med bilder från kvällens festligheter. Rickard och Annika placerades vid vad han kallar för "modellbordet".

Rickard Sjöberg och Annika Sjöberg är vana premiärlejon, här ser vi dom på Moulin Rouge-premiären tidigare i år. Bildkälla: Stella Pictures.

Vilket inte är så konstigt då paret Sjöberg till bordet hade ex-modeller som Rafael Edholm, Marcus Schenkenberg, Knut Berggren och Mikael Kenta.

"Hamnade vid "modellbordet". Oklart varför men det var en vinstlott", skrev Rickard Sjöberg på Instagram och bjöd på en bildkavalkad från kvällen.

Rickard Sjöberg vid "modellbordet". Från vänster: Rickard Sjöberg, Mikael Kenta, Knut Berggren, Rafael Edholm, Marcus Schenkenberg och Annika Sjöberg. Bildkälla: Instagram/199rickard

Det stod snabbt klart att Rickard Sjöberg kanske inte hade "got the memo" om klädseln för kvällen. Alla vid bordet var nämligen klädda i svarta – ja, till och med Rickards fru Annika.

Den detaljen fick genast en av Rickards följare att reagera...

"Rickard? En snygg skjorta kunde du haft, vit t-thirt? Ingen hit de andra matchar varandra", skrev personen.

Och Rickard var snabb med att svara.

"Det var ju 90-talstema med boyband-hits. Så mina skinnbyxor, jeansskjorta och vita t-shirt var en perfekt outfit", skrev Rickard till svar. Tittar man närmare ser man nämligen att Rickard körde på just skinnbyxor kvällen till ära.

"Ser inte byxor & jacka. Då får du godkänt", kontrade följaren och möttes av glada emojis från Rickard.