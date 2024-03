Max-änkan Malin Bergfors hemliga budskap i semesterbilden från Paris

Det finns inte många bilder på den före detta undersköterskan Malin Bergfors, 46. På Instagram har hon idag, under namnet upcloseandstylish, över 1,6 miljoner följare.

Sedan hon startade sitt konto har hon lagt ut tusentals bilder – alla utan att visa sitt eget ansikte. Istället är det exklusiva märkeskläder, dyra juveler och handväskor för flera miljoner kronor som fyller hennes flöde på Instagram.

Det finns en anledning till all diskretion. Under många år levde nämligen Malin Bergfors, född Känsäkangs, tillsammans med sin make Curt Bergfors. Han var den man som grundade hamburgerkedjen Max, och det var något som gjorde honom till miljardär.

Innan Curt och Malin träffades år 2000 så var Curt först sambo med Birgitta Fredriksson. Tillsammans fick de sönerna Richard och Christoffer som idag driver Max.

Det var när Richard och Christoffer var små – 1986 närmare bestämt – som Curt råkade ut för en dykolycka i St Tropez. Olyckan gjorde Curt förlamad från bröstet och ner, och han blev rullstolsburen.

Efter uppbrottet från Birgitta fick Curt ytterligare en son – Wilhelm – med en annan kvinna.

Därför visar inte Malin "upcloseandstylish" Bergfors sitt ansikte

Åter till Malin. I en intervju med Expressen berättade Malin om en av anledningarna till att hon inte vill visa sitt ansikte.

– Jag vill inspirera och ge idéer. Inte bli känd. Tiden jag lägger ned på kontot varierar oerhört men för mig, som har mode som största intresse efter familjen, är jag beredd att lägga ned ganska mycket tid på de inlägg jag lägger upp, sa hon till tidningen år 2019.

Curt och Malin träffades i Miami för första gången, men började dejta varandra seriöst åtta månader senare i Sverige, har Malin berättat för Expressen. Bröllopet ägde rum år 2007, och tillsammans fick de en dotter.

Elaka tungor anklagade Malin för att vara en "golddigger", men en person nära Malin och Curt berättade då för Expressen:

– De har en genuin kärlek till varandra. Malin är absolut ingen lycksökerska utan mycket ödmjuk och en fin person. De har känt varandra länge och passar perfekt ihop, sa källan till tidningen.

Den 8 maj 2022 dog Curt Bergfors, 73 år gammal.

I arvet som efterlämnades så fick Malin en summa på 300 miljoner kronor. I testamentet skrev han även:

"All min återstående kvarlåtenskap – innefattande men inte begränsat till aktieinnehav i andra bolag än Max-bolagen, fast egendom, bostäder, möbler, lösöre, konst och fordon – skall med full äganderätt tillfalla min hustru".

Malin Bergfors mystiska bild på Instagram

Sedan Curt somnade in har Malin av helt förståeliga skäl inte uppdaterat i samma takt på sin Instagram, och den första bilden hon la ut efter makens död visade hur hon poserade med Michael Coste, som är en av höjdarna på det franska modehuset Hermès.

"When in Paris...", skrev Malin till bilden som visade henne tillsammans med Coste under lanseringen av deras parfym Cabriole.

Sedan dess har Malin inte lagt ut något mer på sitt konto, men på Instagram Story uppdaterar hon då och då. Och den senaste bilden på Instagram Story avslöjar att Malin återigen är i Paris.

På Instagram Story la hon nämligen ut en bild som visade menyn från den franska lyxrestaurangen Maxim's. Den legendariska restaurangen hade en gång i tiden tre Michelin-stjärnor och har i över 130 år varit en naturlig del av Paris nattliv.

Elizabeth Taylor och Richard Burton på Maxim's i Paris 1968. Bildkälla: AP Photo/Str/Cardenas/TT Bild

New York Times skrev nyligen om hur restaurangen Maxim's på senare tid har fått nya ägare, och i och med det har stället fått sig en ny skjuts. Enligt New York Times så planerar modehuset Fendi att arrangera en fest där under modeveckan, och förra året så arrangerade modehusen Valentino och Dior privata fester på restaurangen.

Till den svartvita bilden på menyn la Malin in en låt av den japanska sångerskan Aoi Teshima med titeln "C'est si bon", vilket översätts till "Det är så bra". Låten skrevs 1947 av Henri Betti med text av André Hornez.

Låten har bland annat spelats in av Eartha Kitt, Nat King Cole, Dean Martin och Barbara Streisand.

En del av texten går:

Every word, every sigh, every kiss, dear

Leads to only one thought

And it's this, dear



Mm, it's so good

Nothing else can replace

Just your slyest embrace

And if you only would

Be my own for the rest of my days

I will whisper this phrase

My darling

C'est si bon

Malin Bergfors la ut en bild på menyn från restaurangen Maxim's i Paris. Bildkälla: Instagram/upcloseandstylish

Senare delade hon med sig av fler bilder från sin resa till Paris, där modeveckan precis har avslutats.

Bland annat besökte hon muséet Louvre, och la sedan ut en bild där hon drack ett glas Champagne på shoppinggatan Avenue Montaigne där bland andra Chanel, Dior och Louis Vuitton har sina flaggskeppsbutiker.



Malin Bergfors på Louvre. Bildkälla: Instagram/upcloseandstylish

Malin Bergfors drack ett glas Champagne i shoppingdistriktet. Bildkälla: Instagram/upcloseandstylish