Alexandra Pascalidou ålder – hur gammal är hon?

Alexandra Pascalidou föddes den 17 juli 1970. Det betyder att hon sommaren 2024 fyller 54 år.

Alexandra Pascalidou utbildning – har hon någon examen?

Ja, enligt sin sida på LinkedIn så har hon studerat på Stockholms Universitet och har en högskoleexamen med statsvetenskap som huvudämne. Hon har även studerat nationalekonomi och företagsekonomi. Pascalidou tog sin examen 1995.

Var Alexandra Pascalidou ung när hon slog igenom?

Alexandra Pascalidou var 25 år gammal när hon blev programledare för programmet Mosaik på SVT.

Alexandra Pascalidou 1999. Bildkälla: Krister Larsson/TT Bild

Skriver Alexandra Pascalidou böcker?

Ja, Alexandra Pascalidou har skrivit flera böcker. Bortom mammas gata utkom år 2001, och året därpå släppte hon Korsvägar - röster om förortskultur. År 2003 gav hon ut sina samlade texter i boken Frontkick. År 2008 släppte hon boken Taxi där hon intervjuade taxichaufförer och fick ta del av deras livsöden. Två år senare släppte hon sin första (och enda) kokbok – Min stora feta grekiska kokbok utkom på Bonnier Fakta år 2010. År 2014 släppte hon boken Kaos - ett grekiskt krislexikon.

Efter den omvälvande metoo-hösten 2016 så skrev Pascalidou boken Me Too- så går vi vidare. Röster, redskap och råd. Hennes bok Mammorna släpptes år 2018 och blev nominerad till Augustpriset. I boken intervjuade Pascalidou 20 olika mammor som alla levde i så kallade "no go-zoner".

Sommaren 2023 släppte Pascalidou sin senaste bok Var är papporna?

Alexandra Pascalidou år 2005. Bildkälla: Leif R Jansson/TT Bild

Alexandra Pascalidou familj – vad har hennes mamma och pappa för ursprung?

Alexandra Pascalidous mamma och pappa är greker. Alexandra föddes i en tvättstuga i Bukarest, Rumänien. På sin hemsida har Pascalidou själv skrivit att hon kom att växa upp med sin mormor Sofia i en grekisk bergsby. När Alexandra var sex år gammal så emigrerade familjen till Sverige, och de hamnade i Stockholmsförorten Rinkeby.

I sina texter har hon flera gånger beskrivit hur hon växte upp i en familj där det förekom både våld och missbruk, då pappan drack alkohol och kunde slå Alexandra.

– När jag var yngre och han var full och hade slagit mig kunde han ibland bli förtrolig. "Du måste förstå mig Alexandra, jag växte också upp utan pappa", berättade Alexandra i en intervju med tidningen Hemtrevligt år 2023.

På fars dag 2021 så publicerade Pascalidou en väldigt uppmärksammad text i Expressen om sin pappa Jannis, som dog det året.

Alla hjärtans dag firade Alexandra i år med sin mamma Hrissoula Damianidou, 77.

Har Alexandra Pascalidou pojkvän eller make?

I mitten av 1990-talet var Pascalidou tillsammans med sångaren Michael Alonzo. Efter att deras förhållande tog slut så träffade Pascalidou senare journalisten Johan Lindskogs. De blev ett par 2006, och flyttade ihop på Södermalm i Stockholm.

Tillsammans fick de dottern Melina. Men efter fyra år ihop så gick Johan och Alexandra skilda vägar.

Alexandra Pascalidou med dottern Melina på Gröna Lund år 2018. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

"Vi har separerat. Jag mår bra men jag sörjer skärvorna om den familjedröm jag hyste. Illusionen som sprack. Jag ville så gärna och jag försökte så mycket", skrev Pascalidou i sin blogg då, uppger Expressen.

I en intervju 2023 så berättade Alexandra att hon var singel, och hon är idag inte skriven med någon annan person i sin lägenhet på Östermalm.

– Jättemycket kompisar som känns som familj, det kanske blir så när man är singel?, sa hon till tidningen Hemtrevligt.

Har Alexandra Pascalidou barn?

Ja, Alexandras dotter Melina Lindskog Pascalidou föddes i maj 2008.

Var Alexandra Pascalidous dotter Melina med i julkalendern?

Ja, Melina Pascalidou är skådespelare och var med i julkalendern Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet år 2019. Det blev hennes genombrott, men sedan dess har det onekligen rullat på för Melina.

År 2020 var hon med i tv-serien Partisan, 2021 hade hon en roll i Eva & Adam och under 2024 ser vi henne i Martina Haags film Det är något som inte stämmer.

Alexandra Pascalidou med sin dotter Melina. Bildkälla: Stella Pictures.

Har Alexandra Pascalidou Instagram?

Ja, Alexandra Pascalidou har Instagram. Du hittar henne under namnet @pascalidou.