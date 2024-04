Influencern död – blev 29 år gammal

Den amerikanska TikTok-influencern Eva Evans har avlidit, endast 29 år gammal, det rapporterar TMZ. Än är det inte tydligt vad dödsorsaken är.

Blev känd för sitt liv i New York

Eva Evans blev känd för sina videos från New York. På plattformen TikTok har 311 400 människor följt hennes vardag i staden.

På Instagram skriver influencerns syster Lila:

"Igår fick min familj beskedet att vår söta, fabulösa, kreativa, omtänksamma, roliga Eva, min vackra syster, har dött".

Hon fortsätter med att skriva:

"Efter 24 timmar befinner jag mig fortfarande i en konstant cykel av förnekelse och acceptans, så jag vet hur otroligt och svårt det kommer vara att bearbeta den här nyheten."

Eva Evans blev känd för att visa upp sitt liv i New York. Bildkälla: itsevaevans/TikTok

Familjen håller minnesstund: "Fucking fabulous"

Dödsorsaken är fortfarande okänd. Familjen kommer hålla en minnesstund och firande av Evas liv i New York i dag, den 23 april.

Evas familj har fått överväldigande respons på den plötsliga bortgången och kommer dessutom hålla en gudstjänst för att hedra henne, där alla som älskade Eva är inbjudna:

"Vi skulle vilja inbjuda alla som älskade Eva; din närvaro skulle betyda så mycket för henne och oss."



På Instagram skriver även systern att klädseln ska vara "anything fucking fabulous, but no pressure. All dark colors."



