Det var för fyra år sedan som Youtubeprofilen Josefin Ottosson en natt inte kunde sova. Hon valde då att istället hålla en frågelåda för sina följare på Instagram.

Och det hela skulle få ett oväntat slut.

– Jag fick några frågor om jag inte kunde skaffa OnlyFans eller om jag kunde visa min Christina-piercing som är en piercing man har i underlivet. Men jag har ingen piercing där?, inleder Josefin när hon gästar podden "Sanning & Konsekvens".

– Jag sa på skämt att den fanns på min OnlyFans, och då var det hur många som helst som började fråga "Snälla länka länka, vad heter du på OnlyFans" och sådär. Så jag startade ett konto på skämt för att se hur många som skulle börja följa". Några timmar senare hade jag tjänat 10 000 kronor...utan att lägga upp någon bild? Första dagen när jag endast lagt upp någon bild i underkläder så tjänade jag 25 000 kronor, fortsätter hon.

Josefin Ottosson. Bildkälla: josefinottossons/Instagram

Då hennes mamma har hand om Josefins företag såg hon att det började trilla in en hel del pengar och undrade därför var pengarna kom ifrån.



– Min mamma hjälper mig med mitt företag så hon såg ju att det rullade in massor med pengar på företaget. Så hon berättade att hon fått syn på det och frågade vad det var för samarbete jag fått. När jag sedan berättade så sa hon att jag måste vara försiktig och att jag aldrig ska göra någonting jag inte vill.

Och företagandet går väldigt bra för Josefin som i dag gått ifrån att endast lägga upp lättklädda videos. I dag lägger hon även upp sexvideos hon spelar in med pojkvännen Johannes Leonidas Ulmefors.

Hon berättar vad hon tar betalt för en video.

– I början var det omkring 500 dollar. Nu är det väl omkring 200 dollar. Strippvideos mellan 70-100 dollar, berättar hon.

Så är relationen med Paow i dag

Under podden så hade lyssnarna fått skicka in frågor. Och det var främst en fråga som många var nyfikna på. Nämligen hur hennes relation med Paulina "Paow" Danielsson är i dag. Tjejerna var nämligen bästa vänner under en längre tid men en dag bröt de upp.



Josefin och Paow var bästa vänner. Bildkälla: Instagram

Många undrar hur din relation med Paow är i dag?



– Nu är det ett år sedan vi gick isär. Jag har kommit över allt som hänt så jag är inte arg på henne eller så. Sen vet jag inte om det är en så bra idé att bli så pass tighta igen så fort... men ja, jag kan tänka mig att vi skulle vara vänner men på lite avstånd. Jag är inte så långsint. Vi följer varandra på Instagram i alla fall. Men det får bli som det blir. Jag har inget agg mot henne, avslutar hon.