Laila Bagges markering mot Korosh – stryker namnet

Laila Bagge och Korosh Kananian var ett par i nio år, men valde att gå skilda vägar våren 2024. Nu gör Laila en tydlig markering mot sin ex-pojkvän – nu är han helt bortklippt.

Laila Bagge, 52, och hennes tidigare sambo Korosh Kananian, 34, grundade skönhetsmärket Kolai år 2019. Namnet Kolai är en ihopslagning av de första bokstäverna i deras respektive namn.

Produkterna blev snabbt populära och har sålts på apotek och stora skönhetssidor som Lyko. Kolai släppte både hårvård men också hudvård.

Särskilt populära tycks deras nattkrämer och reparerande krämer ha varit. På Lyko lyder några kundrecensioner: "Är inne på andra burken och jag är helnöjd!", "Älskar verkligen denna, luktar gott!!" och "Huden njuter". Kolai tycktes blomstra, men våren 2024 drabbades företaget av ett enormt bakslag. En brand utbröt i ett däcklager bredvid Kolais lagerlokal i Norrköping.

– Det var som en käftsmäll att höra det. Riktigt jävla jobbigt, jag förstod inte att det var sant. Det var vårt enda lager, allt är förstört, sa Laila Bagge då till Aftonbladet.

För Expressen Söndag berättade Laila att de hade 30 produkter gånger 5000 exemplar – av varje produkt.

– Att ta fram dem igen tog tid och vi stod stilla länge, berättade hon då.

Laila Bagge lanserade nytt skönhetsmärke

Vintern 2024 lanserade Laila Bagge det nya skönhetsmärket Laila Bagge med hårvård till ett lägre pris. Alla produkter kostar 99 kronor styck, har Femina rapporterat.



– Tanken föddes under lågkonjunkturen när det blev skralt i kassan hos väldigt många, sa hon till Femina.

Trots att relationen mellan Laila och Korosh tog slut i april 2024 så fortsatte de att driva Kolai ihop.

– Ja, det är inga konstigheter. Det finns kvar, men det (Kolai, reds. anm) är lite mer exklusivt och kostar lite mer. Med Laila Bagge så är det framför allt förpackningarna som är billigare och på så sätt kan vi hålla ner kostnaderna för det, sa Bagge i en intervju med Aftonbladet.

Korosh Kananian och Laila Bagge. Bildkälla: Instagram

Finns inte Kolai längre? Nu får vi veta

Tidigare i veckan gjorde Laila reklam för en ny produkt från Laila Bagge, och flera följare var det då som undrade vad som hänt med Kolai. Hos flera återförsäljare är Kolais populära produkter slutsålda, och det ser inte ut som att det fyllts på.

Några reaktioner på Lailas Instagramkonto lyder:

"Hej! Undrar om Kolai Rehab cream har slutat tillverkas? Hittar den ingenstans tyvärr"

"Finns inte kolai längre?"

"Varför kan man inte köpa kolai silvershampoo och balsam längre?"

Laila Bagge har gjort succé med märket Kolai. Bildkälla: Laila Bagge Beauty

Kolai har bytt namn till Laila Bagge Beauty

När Nyheter24 når Laila Bagge Beauty så bringar de klarhet i vad som hänt med Kolai och den populära krämen Kolai rehab cream.

– Vi har bytt namn till Laila Bagge Beauty, hälsar företaget i en kommentar.

Den omtyckta krämen "Rehab" är slut, men till hösten kommer det nyheter under det nya namnet Laila Bagge, hälsar företaget vidare.

