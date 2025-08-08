Lasse Kronér blev inte stormförtjust när hans nya sambo Camilla Simonson kom på tal i den stora SVT-produktionen. "Men kan inte du bara hålla käften", blev den folkkära profilens reaktion.

Den folkkära programledaren Lasse Kronér, 62, skilde sig från tidigare hustrun Christina år 2014. Då hade de hängt ihop sedan 1991, och fått två döttrar ihop – Mathilda och Amalia.

Men efter 23 år som gifta så valde paret att separera.

– I 23 år har jag levt i världens bästa äktenskap med världens bästa fru. Jag skulle inte kunna haft det bättre. Men nu har vi tagit ett gemensamt beslut, sa Lasse Kronér till Expressen.

Skilsmässan gick lugnt till och de skildes åt som vänner.

– Det kommer inte att kastas några glas, eller kastas någon skit. Fast självklart är det också en slags sorg över ett misslyckande i livet, berättade han då.

Annons

Lasse Kronér träffade en ny flickvän 2020

År 2020, flera år efter skilsmässan, så träffade Lasse Kronér kärleken igen. Men Lasse valde att hålla flickvännen utanför offentligheten och rampljuset.

– Det funkar underbart. Jag har det oerhört bra. Mina fruar eller flickvänner har inte varit intresserade av offentligheten. Det har jag tyckt varit väldigt skönt för mig, då är det jag som är viktig och inte att jag är en offentlig person. De har inte varit intresserade av att gå på röda mattor och det är inte jag heller. Då blir mina relationer lite "hemliga", men vi går hand i hand på stan och lever inte hemligt, sa Kronér i en intervju med Aftonbladet år 2022.

Samma år blev Lasse och hans flickvän sambos.

Camilla Simonson är Lasse Kronérs sambo

Annons

Nu, fem år efter att Lasse och hans flickvän blev ett par, så går paret ut med sin kärlek öppet. Lasses flickvän heter Camilla Simonson, är 47 år gammal och jobbar som art director och grafisk formgivare på Göteborgsoperan.

För Aftonbladet berättar Lasse Kronér att han i den nya säsongen av Stjärnorna på slottet kommer att berätta mer om kärleken – även fast det inte var helt frivilligt. Lotta Engberg var nämligen den som fick Lasse att öppna upp sig. Motvilligt, bör tilläggas.

– Jag hade egentligen klarat mig under hela min dag på Stjärnorna på slottet men plötsligt sa Lotta Engberg som också är med i programmet, "du har ju inte sagt något om Camilla?". Men kan inte du bara hålla käften... Haha! Jag tycker ju fortfarande mitt jobb är det som det ska pratas om medan det privata är det privata. Men jag och Camilla har varit tillsammans i fem år och bor tillsammans sedan något år, berättade Lasse för Aftonbladet.

Lotta Engberg var också den som la ut första bilden på Lasse och Camilla. På Instagram i mitten av juli så bjöd Lotta på en bild där hon, sambon doktor Mikael, Lasse Kronér och Camilla satt på en trappa i solen.

"Krabbfiske med skönaste gänget. Äntligen är det sommar på riktigt", skrev Lotta till bilden.

Annons

I maj i år så fotograferades också Lasse med nya sambon när Frölunda hade röda mattan-fest för att fira att klubben fyllde 80 år.