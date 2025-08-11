Laila Bagge i sorg – "Brorsan" är död: "Oerhört tungt"

På Instagram berättar Laila Bagge om sorgen – och att hon nåddes av det dystra beskedet samtidigt som hon var ute på jobb med Rix FM, som under sommaren befunnit sig på turné i Sverige.

– Tack för alla fina DM:s jag har fått angående min hund Brorsan som dessvärre har gått bort idag, för några timmar sen. Jag fick reda på det precis innan jag skulle upp på scen på RIX FM-festivalen. Det var oerhört tungt att fortsätta. Men samtidigt fick jag väldigt mycket stöd från hela RIX-gänget. Det var väldigt chockartat och jag ska åka hem imorgon och ta hand om min familj som också är väldigt ledsna. Men 12 år blev han, och tack för alla fina DM:s, säger Laila Bagge i en video på Instagram Story.