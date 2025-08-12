Magnus Uggla i storbråk på pub: "Blir galen – så vidrigt"

Magnus Uggla reagerade starkt på den andra gästens beteende på Pub Anchor i Stockholm. Nu berättar han om mardrömskvällen.

Det är i podden Uggla & Uggla som artisten Magnus Uggla, 71, berättar om hur mycket han avskyr pissoarer. Uggla var nyligen på en liten krogrunda och hamnade på trendiga krogen Tjoget i Hornstull på Södermalm i Stockholm. Uteserveringen var enligt Uggla ”sjukt bra” och kvällen verkar ha varit toppen. Förutom en sak.

– Det jobbiga var när man skulle gå på muggen. Då fanns det sån där pissmugg för snubbar. Jag skulle aldrig gå in och ställa mig på en sån där. Det luktar urin. Killar står på ett led. Man ska pissa fort. Man ska jävligt kissnödig så det bara kommer. Annars får man stå där och klämma. Och har man oflyt för man blir så stressad av alla snubbar som står runtomkring en så plötsligt har man pissat ner halva brallorna, berättar Magnus Uggla.

Magnus och dottern Agnes Uggla poddar tillsammans. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Magnus Uggla i bråk på Pub Anchor

Diskussionen fortsätter, och lite senare i avsnittet så berättar Magnus Uggla vad som en gång hände honom på puben Pub Anchor i Stockholm.

Pub Anchor på Sveavägen i Stockholm. Bildkälla: Google Maps

– Ovanför pissoaren så var det kakelplattor. Det var första gången som jag bestämde mig för att nu ska jag aldrig mer pissa i en pissränna. När jag står där och pissar så ser jag hur det i kaklet blixtrar till. En reflektion från en kamerablixt i kaklet, berättar Magnus Uggla.

Magnus Uggla är inget stort fan av så kallade "pissrännor". Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

En man hade alltså försökt smygfota Magnus Uggla medan han var i full färd att kissa.

Magnus Uggla fick hjälp av vakterna

– Varpå jag springer ut, och springer ikapp killen som är på väg ut, han är på väg ut från Anchor. Jag haffar honom precis innan han kommer ut, sliter ifrån honom telefonen och går bort till vakterna. Jag blir ju galen alltså. Så jävla vidrigt, berättar Magnus Uggla upprörd i podden.

Magnus Uggla. Bildkälla: Stina Stjernkvist/TT Bild

Han berättar vidare att han fick se bilden och att den sedan raderades. Agnes Uggla frågar då vad bilden visade.

– Det var ryggtavla. Illa nog, tycker jag, svarar Magnus och fortsätter: