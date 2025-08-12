Kändiseliten rasar på Lisa Nilssons inlägg: "Total galenskap"

Lisa Nilsson fortsätter att engagera på sociala medier – och efter hennes senaste inlägg kunde inte hennes följare och vänner tro sina ögon.

På Instagram har artisten Lisa Nilsson, 54, länge använt sin plattform och röst för att rikta följarnas blickar mot orättvisor och krig. Hon har under åren bland annat visat sitt stöd för att fri abort ska vara en mänsklig rättighet, kritiserat Donald Trump och visat ett outtröttligt stöd för Gaza.

– Det är en sådan viktig förändring som händer nu. Bilderna från Gaza som vi får ta del av nu stämmer med rapporteringen i lite högre utsträckning. Jag tror det får folk att känna trygghet att nu göra sin röst hörd, sa Lisa Nilsson till Expressen i maj tidigare i år.

Lisa Nilsson värnar också om miljön och klimatet, och i ett inlägg på Instagram så belyste hon något som hon själv reagerat oerhört starkt på.

Lisa Nilsson. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Stockholm stad vill dumpa 21 fotbollsplaner giftig massa i Stockholms skärgård

Annons

Stockholm stad har ansökt om dumpa 200 000 kubikmeter – alltså 21 fotbollsplaner – muddermassa. Enligt Dagens Nyheter handlar det om industrimark som "förorenats i decennier". Muddermassorna innehåller bland annat arsenik, kadmium, kobolt, krom, kvicksilver, nickel och bly.

Stockholms stad vill dumpa muddringsmassorna i skärgården. Bildkälla: Marko Säävälä/TT Bild

Boende har reagerat starkt på planerna, men Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden, säger till Dagens Nyheter att halterna är låga, och staden menar att det handlar om "obefintliga" konsekvenser för fisk och annat levande.

Men åsikterna går isär. Dagens Nyheter skrev vidare om hur Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, är chockad över stadens planer.

– Det är så oerhört oansvarigt. Det finns en lång rad moderna metoder för att rena den här typen av avfall – i stället vill man bara rakt av dumpa det i en av mellanskärgårdens viktigaste fjärdar. Det kan bara handla om pengar, sa han till Dagens Nyheter.

Annons

Lisa Nilsson rasar mot planerna: "Ett illdåd"

På Instagram skriver Lisa Nilsson att det är ett "ansvarslöst hot mot vår skärgårdsmiljö".

"Man kallar dumpningsplatsen "djuphav" vilket det inte är. Det är en fjärd i mellanskärgården. Ett redan utsatt område mellan öar, med farleder och tung trafik som påverkat djurliv och miljö i decennier. En skör natur som just åtnjutit viss återhämtning efter andra miljöstrider. Fler måsar i år, mer blåstång osv. Men fortfarande lååååångt ifrån friskt. Då kommer man på att man vill dumpa avfall från ett större byggprojekt där muddring är en del", skriver Lisa Nilsson.

Lisa Nilsson har reagerat starkt. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Hon delar även länken till en namninsamling där det går att skriva på för att protestera mot det som Lisa kallar för ett "illdåd."

Annons

Får stöd från Eva Dahlgren och Micael Bindefeld

I kommentarsfältet har reaktionerna inte låtit vänta på sig.

"Helt galet!!!! Grrrrrrrrrrr", skriver artisten Eva Dahlgren.

Eva Dahlgren. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

"Så upprörande!", kommentarer artisten Sarah Riedel.

Annons

"Ren och skär galenskap!!!!", skriver festfixaren Micael Bindefeld.

Micael Bindefeld. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Den välkända fotografen Mattias Klum skriver: "Not surprised!"

Andra reaktioner lyder:

"Får bara inte ske, blir gråtfärdig vid tanken"

Annons

"Bedrövligt"

"Total galenskap! Självklart skrivit på!"