Annelie Pompe är en av Sveriges främsta äventyrare. Nyheter24 reder ut några av de vanligaste frågorna som googlas om Pompe.

Annelie Pompe ålder – hur gammal är hon?

Annelie Pompe föddes den 25 februari 1981. Det betyder att hon fyller 45 år under 2026.



Har Annelie Pompe bestigit Mount Everest?

Redan som tonåring drömde Annelie Pompe om att bestiga Mount Everest. Drömmen blev till verklighet i maj 2011 när Pompe, som tredje svenska, tog sig till toppen.

– Det är bland det fysiskt mest krävande man kan utsätta sig för – och bland det roligaste jag gjort, har hon berättat för Allt om resor.

Foto: Niranjan Shrestha/AP/TT

För tidningen har hon berättat att hon, trots att hon bestigit världens högsta berg, fortfarande är höjdrädd. Hon beskriver därutöver flera andra rädslor:

– Sen är jag förstås rädd för att det ska hända min familj och andra jag älskar något.

– Och: Att jag skulle bosätta mig i en lägenhet i en storstad och ha ett kontorsjobb, haha – det är nog en av mina största rädslor!

Annelie Pompe kan också sälla sig till den skara äventyrare som gjort "seven summits" – alltså, att hon bestigit de högsta bergen på alla världens kontinenter, enligt GP.

Vad hade Annelie Pompe för världsrekord i fridykning?

Annelie Pompe under världsrekorddyket. Foto: Sebastian Näslund/TT

Under hösten 2010 slog Annelie Pompe världsrekord i fridykning, i disciplinen variabla vikter, när hon tog sig ner till 126 meters djup.

– Det var en sådan kick, en fantastisk upplevelse. Sen har det tyvärr blivit slaget och jag har försökt ta tillbaka det flera gånger, men har misslyckats, har hon sagt till Expressen tidigare.

Faktum är att ett av försöken kunde ha slutat riktigt illa.

– En gång svimmade jag på vägen upp. Bergen har ställt till det lite för dykningen också, det är kallt och lungorna tar stryk, det är inte så snällt mot luftrören, har hon sagt till tidningen.

Säkerhetsdykare fick föra upp Pompe till ytan och det dramatiska förloppet filmades.

– Det ser nog värre ut utifrån, när man inte vet vad som hände. Men har man bra folk omkring sig, som kan ta hand om en, så är det lugnt. Jag hade kanske 20 meter kvar upp till ytan då jag svimmade av. Inifrån är det bara som att man drömmer. Det var ingen skräckupplevelse på det sättet, har hon berättat för Expressen.

Har Annelie Pompe skrivit böcker?

Annelie Pompe har under åren skrivit flera böcker, däribland "Naturnära äventyr" och "En äventyrares guide till inre lugn genom mental träning, mindfulness och bättre andning", enligt Adlibris.

Har Annelie Pompe pojkvän eller make?

Annelie Pompe är ogift och huruvida hon har någon partner är i dagsläget oklart. Det är åtminstone inte något hon delat med sig av i intervjuer i närtid eller i sociala medier.

Annelie Pompe familj – har hon barn?

Annelie Pompe tycks inte ha barn. I intervjuer har Annelie Pompe angett "mamma, pappa och bror" som hennes närmaste familj.

Därutöver nämns ofta hunden Doglas i dessa sammanhang. Han syns dessutom frekvent på Pompes Instagram.

"Jag hoppas att Doglas gillar att varje dag är annorlunda och spännande med mig. Han verkar lika glad och nyfiken för vad som helst som dyker upp och jag beundrar honom för det. Tänk om vi människor kunde ha lite mer av Doglas inställning till det okända", har äventyraren skrivit i en krönika hos GP.

Var Annelie Pompe med i Mästarnas mästare 2019?

Annelie Pompe var en av deltagarna i "Mästarnas mästare" 2019. Hon tävlade då mot bland andra Staffan Olsson och Henke Larsson. Det var den senare som slog ut Pompe ur SVT-programmet efter en nattduell.

– Han var mycket snabbare än jag trodde. Men jag försökte att ha fokus på uppgiften istället för på den andra mottävlande, sa Pompe till Aftonbladet om nattduellen då.

Vinnande ur säsongen gick Anders Södergren.

Staffan Olsson, Anders Södegren, Annelie Pompe, Kim Martin och Henrik Larsson utgjorde den första gruppen i 2019 års säsong av "Mästarnas mästare" i SVT. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Är Annelie Pompe med i Elitstyrkans hemligheter VIP?

Under hösten 2025 är Annelie Pompe en av deltagarna i "Elitstyrkans hemligheter VIP".

"Nu är det officiellt: Vi genomförde 'Elitstyrkans hemligheter' förra året! Det var en fantastisk grupp människor, och tillsammans gjorde vi otroliga saker. Att vara en del av den här processen var definitivt ett av mina största äventyr", skrev Pompe på Instagram när hennes medverkan tillkännagivits.

I programmet deltar också influencern Alice Stenlöf, kocken Isabella Morrone och realityprofilen Alexander Strandberg för att nämna några.