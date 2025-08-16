Nyheter24
Morden i Sandhamn

Tittarna rasar efter "Morden i Sandhamn"-premiären

Publicerad: 16 aug. 2025, kl. 10:00
Bild på Alexandra Rapaport och en sen från TV4:s Morden i Sandhamn.
Tittarna rasar efter "Morden i Sandhamn"-premiären. Foto: Caisa Rasmussen/TT/Johan Paulin/TV4

"Morden i Sandhamn" säsong elva har haft premiär för alla TV4 Play plus-prenumeranter. Nu rasar tittarna efter att de första nya avsnitten släppts.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Morden i Sandhamn, TV4

Säsong elva av den älskade kriminalserien ”Morden i Sandhamn” har haft premiär på TV4 Play plus. I serien får vi följa Alexandra Rapaport i rollen som åklagaren Nora Linde.

Nora Linde bor på ön Sandhamn i Stockholms skärgård och är med och löser en hel del mord och förvecklingar, samtidigt som hon har ett händelserikt privatliv som tittarna också får följa. Vi får även följa karaktärerna Alexander, "Valpen" och Pär.

Morden i Sandhamn säsong 11 har haft premiär

Det har gått 15 år sedan man först gick live med serien och nypremiären i sommar var efterlängtad av många. Men det var bara de som som köpt TV4 Play plus som kunde ta del av avsnitten redan nu. 

Det kommer nämligen dröja ett tag innan avsnitten sänds även regionalt.

På sidan Filmtopps Facebook sida har många tittare delat med sig av sitt missnöje. Många klagar över att de inte kunnat ta del av premiäravsnitten som de önskat, vilket även Filmtopp skrivit om.

Tittarna rasar efter "Morden i Sandhamn"-premiären

Bland kommentarerna Nyheter24 tagit del av skriva är folk rasande.

"Varför ska alla nya program gå på TV 4 pluss . Vi behöver bra serier på TV 4 . De är ju bara skit på tv de är hemskt TV 4 borde skämmas msk få setter man i massor med repriser som man har sett".

"Sååå dålig stil av TV4 tvinga oss att köpa en tjänst. Kommer aldrig att göra det.Tjänar ni inte tillräckligt på all reklam?????"

"Dålig att inte alla kan se !"

"Sjukt dåligt att den inte går på vanliga 4an vill dom inte ha några tittare".

"Ja tv 4 är för kassa dom ska bara tjäna pengar".

Foto: Skärmavbild/Facebook
Foto: Skärmavbild/Facebook
Foto: Skärmavbild/Facebook
Foto: Skärmavbild/Facebook
Foto: Skärmavbild/Facebook

Då sänds Morden i Sandhamn säsong 11 på TV4

Den 24 augusti kommer man kunna se de nya avsnitten både på TV4 och TV4 Play utan att betala extra.

Så den som väntar på något gott...

