Utan ett ord la plötsligt Jessica Almenäs och Lofsan Sandström ner Träningspodden. Åtta månader senare står det klart att Jessica Almenäs nu registrerat ett enskilt mål mot Lofsans bolag – på över 900 000 kronor.

Programledaren Jessica Almenäs och träningsprofilen Lovisa "Lofsan" Sandström startade Träningspodden i augusti 2015.

Lofsan är en framgångsrik personlig tränare som har över 58 000 följare på Instagram, och hon har även medverkat i TV4 som träningsexpert.

Lovisa "Lofsan" Sandström. Bildkälla: Amir Nabizadeh/TT Bild

Vad hände med Almenäs och Lofsans podd?

Podden blev en enorm succé och lockade tusentals lyssnare varje vecka. Men efter 10 år och 467 avsnitt så lades podden abrupt på is. Det sista avsnittet släpptes den 16 januari 2025 – och sedan dess har det varit knäpptyst.

Annons

Lofsan är en känd träningsprofil. Bildkälla: Izabelle Nordfjell/TT Bild

Lyssnarna har förgäves sökt svar om vad som hänt. I kommentarsfältet på Träningspoddens Instagram lyder några kommentarer:

"Hallå! Ni är saknade! Kan ni åtminstone informera om vad som händer och om ni kommer tillbaka? Känns jättetråkigt att bli besviken varje fredag när det inte kommer något nytt."

"En uppdatering om vad som händer hade vart snällt."

"Vad har hänt? Jag har inte fått något nytt avsnitt på två veckor nu! Är det min poddspelare som fått spelet och inte hämtar nya eller vad har hänt?"

Annons

"Hoppas inget allvarligt hänt utan bara teknikstrul"

"Även om ni inte har möjlighet att göra inlägg på denna Instagram så kan ni svara alla era följare antingen i kommentarer här eller kommentarer på egna sidor - detta börjar kännas lite fånigt va?".

Annons

Jessica Almenäs om Träningspodden

I maj, flera månader efter det plötsliga slutet, så delade Almenäs ett kryptiskt inlägg där hon skrev att det är "helt uteslutet" att podden skulle komma tillbaka som den en gång var.

Jessica Almenäs. Bildkälla: Stella Pictures.

"Kära följare. Det är inget ni frågar mer om än Träningspodden och om den kommer tillbaka. Förstår att ni undrar eftersom slutet var ganska abrupt, men ni förstår säkert också att det skulle nåt ganska exceptionellt till för att bara sluta med podden utan ett ord efter 10 år..

Annons

Jag hoppades att situationen skulle lösa sig relativt snabbt, men det har den inte gjort och nu vill jag inte säga något om det innan processen är i mål så att säga..

Det jag KAN säga är att podden inte kommer att komma tillbaka som den var, det är helt uteslutet. Jag vill dock gärna driva den vidare själv men behöver en ny poddpartner", skrev hon på Instagram.

LÄS MER: Jessica Almenäs borttagna inlägg om Träningspodden

Almenäs registrerar enskilt mål mot Sandström Group – på 900 000 kronor

Under onsdagen stod det klart att Jessica Almenäs ena bolag JESS Media AB har registrerat ett enskilt mål mot Sandström Group AB, som är Lofsans bolag.

Annons

Bloggbevakning var först med att rapportera om det enskilda målet, och Almenäs bekräftade i en kommentar till Bloggbevakning att uppgifterna stämmer.

Totalt rör det sig om 904 489 kronor som Almenäs vill ha betalt från Lofsans bolag Sandström Group.

Hans Renman på LS Group svarar

Lovisas sambo Hans Renman som är grundare och CEO på LS Group, dit Sandström Group AB hör, säger till Nyheter24: