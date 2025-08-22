Linda Piras nya liv i Sverige: "Akut – jag söker..."

Artisten Linda Pira förlovade sig med sin pojkvän 2023. Men den senaste tiden har han lyst med sin frånvaro – och nu tycks även förlovningsnringen ha rykt.

Artisten Linda Pira fyller 40 år den 25 augusti, och utöver sin musik så har Pira de senaste åren medverkat i tv-program så som The Island på discovery+ och Mot alla odds – stafetten på SVT. De senaste åren har Linda bott i Marbella med sina barn, men nu är Knäpper mina fingrar-stjärnan hemma igen.

I höst är hon bland annat aktuell som medverkande i SVT-succén Doobidoo.

Förlovade sig med kärleken 2023

Linda Pira förlovade sig med sin mystiska pojkvän år 2023, något som Aftonbladet då rapporterade om.

"Linda Pira gift dig med mig och bli min fru för all evighet" skrev hennes pojkvän i ett brev till henne som hon delade på sociala medier.

"Jag sa ja", skrev hon till det nu raderade Instagraminlägget om förlovningen.



Huruvida Linda och pojkvännen fortfarande är ett par är ingenting hon har kommenterat. Tidigare i år syntes diamantringen på hennes finger.

Linda Piras förlovningsring som hon tidigare bar. Bildkälla: Instagram/lindapira

Linda Pira med förlovningsringen på den 31 januari 2025. Bildkälla: Instagram/lindapira

Linda Pira med sin förlovningsring på den 13 mars 2025. Bildkälla: Instagram/lindapira

Linda Pira med sin förlovningsnring den 14 mars 2025. Bildkälla: Johan Carlberg SVD / TT

Men någon förlovningsring har inte synts till på hennes finger de senaste månaderna.

Linda Pira utan sin förlovnignsring under en pressfotografering den 7 juli 2025. Bildkälla: Anna Hållams/TT Bild

Linda Pira söker boende: "Akut"

Nu tycks Linda ha lämnat värmen i Marbella bakom sig för en flytt till Sverige. På sociala medier delade hon nämligen nyligen en efterlysning där hon söker nytt boende.

"AKUT - SÖKER BOENDE I STOCKHOLM", inleder Linda Pira sitt inlägg.

"Hej! Jag söker akut ett boende till mig! Gärna innanför tullarna men öppen för hela Stockholm", skriver Linda. Hon tillägger att hon önskar minst en 2:a med inflyttning omgående.

Linda Pira söker akut boende. Bildkälla: Instagram/lindapira

I kommentarsfältet har Linda Pira nu fått flera tips från sina fans om olika boenden.