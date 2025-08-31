Allt om programledaren, författaren och poddaren Julia Wiberg – ålder, Kompani Svan, barn, pojkvännen Patrik, lägenheten i Stockholm, hennes podd och mycket mer.

Julia Wiberg ålder – hur gammal är hon?

Julia Wiberg föddes den 24 november 1990. Vintern 2025 fyller hon alltså 35 år.

Julia Wiberg. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Är Julia Wiberg med i Kompani Svan?

Ja, Julia Wiberg är en av deltagarna i Kompani Svan.

– Det har varit det vidrigaste, mest fysiskt och psykiskt utmanande någonsin men samtidigt det roligaste, mysigaste och häftigaste. Jag trodde aldrig jag skulle säga det men jag hade gjort om allt igen om det var samma underbara gäng, har Julia Wiberg sagt i ett pressmeddelande från Kanal 5 och Max.

Andra deltagare i den fjärde säsongen av Kompani Svan som sänds hösten 2025 är Cecilia Forss, Kristoffer Appelquist, Shanthi Rydwall Menon, Liam "Liamoo" Cacatian Thomassen, Hans Fahlén, Martin Björk, Tilda Törnqvist, Mackan Edlund och Sofia Rågenklint.

Julia Wiberg. Bildkälla: Stella Pictures.

Har Julia Wiberg barn?

Ja, Julia Wiberg har två barn – döttrarna Norma och Maj-Lis.

Julia har öppet berättat om den tuffa resan att bli gravid. Julia har i en intervju berättat om hur hon fick veta att hon hade missbildad livmoder och tvingades genomgå en operation. Efter operationen hade hon svårt att bli gravid, men precis innan hon och sambon Patrik skulle börja med IVF så blev hon gravid på naturlig väg. Men graviditeten var tuff. Hon fick den ovanliga sjukdomen hepatos.

Senare fick hon även karpaltunnelsyndrom som hon fick operera under graviditeten. Utöver det så drabbades hon av svår foglossning. Under andra graviditeten fick Julia graviddiabetes, och förlossningen blev en mardröm för Julia. Hon genomgick en så kallad störtförlossning där det inte finns någon paus mellan värkarna, har Mama skrivit.

– Förlossningen var hemsk. Den var fruktansvärd. Att i två och en halv timme känna att nu dör jag, det var... så hemskt. Det fanns ­ingen paus. Jag tänkte "kan jag inte bara få tre sekunder, alltså tre sekunder, där jag kan få säga att det här går inte, ni måste hjälpa mig". Men det kom ingen paus, berättade Julia för tidningen.

Julia trodde aldrig att hon skulle få se sin dotter igen. Men barnmorskan var underbar och bekräftade genast Julias känslor.

– Barnmorskan var underbar. Direkt efter att Maj-Lis kommit ut tog hon mitt huvud mellan sina händer, ­tittade mig i ögonen och sa ”Julia, du har varit med om en störtförlossning, det är fruktansvärt och man tror att man ska dö och det här var inte en bra förlossning”. Det var så skönt att hon direkt bekräftade vad jag kände, berättade hon för Mama.

Har Julia Wiberg en podd?

Ja, Julia har podden Louise och Julia poddar tillsammans med Louise Winblad.

Vilka böcker har Julia Wiberg skrivit?

2020 – Kul i skogen

2021 – Världens coolaste djur enligt Julia

2022 – Stora roliga skogsboken

2023 – Hej till alla djuren

2023 – Hej till allt i skogen

2023 – Enkla och roliga fakta om dinosaurier

2023 – Enkla och roliga fakta om rymden

2024 – Hej till alla småkryp

2024 – Enkla och roliga fakta om kroppen

2024 – Enkla och roliga fakta om hajar

Julia Wiberg partner – vem är hennes pojkvän Patrik?

Julia och pojkvännen Patrik Nordvall har varit tillsammans i fjorton år, bor tillsammans på Södermalm och har två barn ihop.

I somras gästade han Julias podd och där fick han svara på frågor om relationen till Julia, och ett ämne som då kom upp är något som Julia höll hemligt i ett halvår.

– Hon höll hemligt att en stor, svensk medieman var flörtig mot henne. Jag tror ni har pratat om det förut. Och inte för att hon var rädd för hur jag skulle reagera. Utan kanske skammen och allting. Den gick ju hon och bar på i ett halvår helt i onödan, berättade han i podden.

Patrik själv är lite hemlighetsfull av sig, men det som är känt är att han är 44 år gammal och har ett bolag som är verksamt inom ljud, film, video, tv och artistisk verksamhet.

Julia Wiberg med sambon Patrik. Bildkälla: Instagram

Bor Julia Wiberg i Stockholm?

Ja, Julia Wiberg bor tillsammans med sin sambo Patrik invid Mariatorget i Stockholm. I en intervju med Sköna Hem har Julia berättat om hur de först bodde på en liten trea på 65 kvadratmeter och förgäves försökte byta sin hyresrätt i flera år. Utan framgång. Men så en dag så damp det ner ett brev på hallmattan.

Deras hyresvärd undrade om dom ville byta till den större lägenheten en våning upp. Det ville dom.

– Lägenheten kändes så otroligt fancy. Jag blev nästan generad inför den när jag kom in. Den har fönster i flera väderstreck och eftersom den ligger en bit upp så är det alldeles tyst trots att den ligger så centralt, berättade Julia för Sköna Hem.

Södermalm i Stockholm. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Har Julia Wiberg Instagram?