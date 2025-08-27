​TV4-profil åtalas för sexköp: "Jag måste säga som det är"

En tv-profil, känd från TV4:s program Robinson, åtalas nu misstänkt för sexköp. Själv nekar mannen till sexköp. Istället menar han att relationen med kvinnan mest kretsat kring droger.

En svensk tv-profil känd för sin medverkan i TV4-programmet Robinson åtalas nu, misstänkt för att under sommaren 2024 vid två tillfällen ha köpt sex av en kvinna från Rumänien.

Det var nu i augusti som polisen gick igenom kvinnans telefon och då hittade meddelanden från Robinson-profilen.

Tv-profilen säger i förhör att han och kvinnan festat ihop på Spy Bar. Bildkälla: Bertil Ericson/TT Bild

Tv-profil åtalas – misstänkt för sexköp

Nyheter24 har tagit del av förundersökningsprotokollet och där framgår det att mannen och kvinnan haft kontakt med varandra. Han har skrivit flera meddelanden av sexuell natur, och bett henne att ha på sig "sexiga underkläder" och "strumpbyxor" när de ses.

Annons

Robinson-profilen förnekar att han skulle ha köpt sex av kvinnan, utan säger att de haft en relation där de ibland har haft sex. Hans linje i förhör är att han betalat henne för "lagliga och olagliga substanser".

– Givet att vårt festande inte var sunt eller hälsosamt. Det är inget jag är stolt över. Det är uppenbart att vi köper någon form av droger, det ser man i SMS:en. Jag måste vara ärlig i detta och måste säga som det är, säger han i förhören.

Han står på sig.

– Nej, men jag kan inte säga mer än vad pengarna faktiskt har avsett. Om det är kokain eller weed spelar ingen roll. Men det framgår i konversationerna där hon både frågar om jag vill köpa och jag har frågat vad hon kan ordna fram. De konversationerna ni ser är en liten del av vår kommunikation. Vi har även hörts på Instagram och telefon. Det är mer styrkt att det handlar om drogköp än sexköp när man läser konversationen, säger han i förhör.

Tv-profilen säger att han inte vill specificera exakt vad han har köpt.

Annons

– Pengarna har avsett kostnader i samband med att vi har festat, menar han.

Robinson-profilen nekar till sexköp

I meddelanden mellan profilen och kvinnan skickar han en snö-emoji vilket brukar vara slang för kokain.

I olika meddelanden fram och tillbaka pratar tv-profilen och kvinnan också om vad som skulle kunna kunna vara kokain. Bland annat frågar han henne om hon har, och hon svarar då att hon har ett gram. Vid ett annat tillfälle skickar hon ett meddelande där hon skriver en summa han ska betala, något som då inkluderar snö-emojin.

I andra meddelanden skriver kvinnan att de kan beställa mer om han vill ha, och hon erbjuder sig att "skriva till sin kille", alltså langare.

Annons

I ett meddelande till mannen skickar hon en summa han ska betala – 7 500 kronor för två timmar inklusive den ofta återkommande snö-emojin och uber.

Mannen har varit med i TV4-programmet Robinson. Bildkälla: Stella Pictures.

Förhöret med Robinson-profilen – anklagar kvinnan för att sälja droger

Robinson-profilen nekar till sexköp och har inte velat acceptera en villkorlig dom och strafföreläggande.

I förhör säger han:

Annons

– Det enda jag kan säga är att den här tjejen säljer annat än sexuella tjänster. For the record liksom.

Vad säljer hon då?, undrar då förhörsledaren.

– Det vill inte jag gå in på. Det kanske ni borde ta reda på, är tv-profilens svar då.

Tv-profilen får i förhör frågan om varför han tror att kvinnan sagt att han köpt sex av henne om det nu är så att dom skulle ha haft en relation, vilket han menar.

– Jag vill inte spekulera i det, det förvånar mig. Men om jag rent ska spekulera så gissar jag att hon hävdat det för att skydda sig själv. Jag vet att hon suttit i fängelse för narkotikabrott. Jag hävdar att hon hävdat sexköp för att skydda sig mot att hon brukat narkotika. Jag vet inte under vilka omständigheter ni förhört henne. Var ni hemma hos henne? Då kanske hon var rädd att ni skulle göra en husrannsakan eller något, säger han i förhör.

Annons

Under förhöret med tv-profilen ställer försvararen en fråga om varför han först inte ville berätta om narkotikan, och om en dom skulle påverka hans arbete.

– Ja, såklart. Skulle jag bli dömd för det skulle det bli konsekvenser för mitt arbete, säger tv-profilen.

Då ställer jag en liknande fråga. Skulle en dom om sexköp påverka ditt arbete?, undrar sedan försvararen.

– Det är inte ett lika allvarligt brott rent juridiskt. För mig handlar det mer om att jag inte kan erkänna något jag inte har gjort. Jag har inte köpt sex och då är det inte relevant att ställa den frågan. Däremot har det funnits substanser inblandat som hade kunnat ställa till det, säger tv-profilen då.

Sms mellan kvinnan och tv-profilen. Han skickar en snö-emoji, vilket brukar användas som symbol för kokain, och frågar om hon har, hon svarar att de kan beställa om han vill ha mer. Vid ett annat tillfälle skriver kvinnan att hon har nästan ett gram.

Annons

Vid andra tillfällen frågar hon om han vill ha mer och att hon kan skriva till sin kille. Ett annat tillfälle så frågar han om hon har, och han ber henne sedan att höra av sig till sin kontakt.

Kvinnan har åkt till Rumänien

Kvinnan har i förhör berättat att hon träffat mannen vid tre olika tillfällen och att han köpt sex av henne två av dessa tillfällen.

Två gånger menar kvinnan att han köpt sex av henne, och vid det tredje tillfället sågs de och lyssnade på musik, drack alkohol och dansade. Enligt kvinnan betalade han inte för några sexuella tjänster då.