Mackan Edlund är just nu högaktuell med Kompani Svan. Här har du några av de saker som folk där ute undrar mest om profilen.

Mackan Edlund ålder– hur gammal är han?

Mackan Edlund är född 8 april 1975.

Vad heter Mackan Edlund egentligen?

Hans fullständiga namn är Mats Mackan Roger Edlund.



Mackan Edlund fru – är han gift?

Mackan var tidigare gift med Erika Edlund. Paret gifte sig 2011 efter att ha varit förlovade i hela fyra år men skiljde sig 2025. Tillsammans har de två söner.

Har Mackan Edlund barn?

Ja. Mackan har tillsammans med sin ex-fru Erika två söner i åldrarna 13 och tio.

Mackan Edlund längd– hur lång är han?

Mackan har inte gått ut med några uppgifter kring hur lång han är.

Har Mackan Edlund någon tatuering?

Ja. Mackan Edlund har många tatueringar men en som blivit väldigt uppmärksammad är texten där det står "Malmslätt" som är hans hemstad. Anledningen till att tatueringen blev uppmärksammad är för att han spelade in podd samtidigt som tatueringen gjordes.

Har Mackan Edlund gått igenom en skilsmässa?

Det var bara för några månader sedan (april 2025) som Mackan och ex-frun Erika gick ut med att de ansökt efter skilsmässa. Profilerna hade då varit gifta i 14 år och har tillsammans två barn. I en intervju med Aftonbladet berättade Mackan att initiativet till skilsmässan – det togs av Erika. Hon hade nämligen kommit hem en dag och sagt att känslorna – de hade svalnat.

”Hon var mitt livs kärlek och jag är glad att jag fick uppleva en sån otrolig kärlek och närhet som vi hade. Tyvärr tog hennes känslor slut och vi hamnade här. Just den delen stod liksom inte på min bucketlist…”, sa han i intervjun.



Har Mackan Edlund en egen öl?

Ja, Mackan Edlund är en ölbryggare av rang och hans egen öl har klarat sig hela vägen in på Systembolaget.

För dig som spanat runt bland ölhyllorna kan du nog ha sett ölen "Storfräsaren". På Systembolagets hemsida beskrivs smaken på ölen som: "Maltig smak med inslag av ljust knäckebröd, honung, örter och mandarin".

Vilka program har Mackan Edlund varit med i?

Mackan har tillsammans med Erik Ekstrand varit en del av programledarduon "Erik och Mackan". Tillsammans har de bland annat gjort tv-programmen Nemas problemas, 99 saker man måste göra innan man dör, Erik & Mackan – Hela och rena och Erik & Mackan – Snygga & Smärta, Guldfeber.



Har Mackan Edlund Instagram?

Ja, där heter han mackanedlundofficiell.

Är Mackan Edlund med i Kompani Svan?