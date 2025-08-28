Alexandra Rapaport efter otrohetsdramat: "Så otroligt..."

Alexandra Rapaport har huvudrollen i filmatiserigen av Martina Haags succéroman "Det är något som inte stämmer" som hon skrev efter skilsmässan från Erik Haag.

Martina Haag och Erik Haag var gifta i 18 år och fick fyra barn ihop – sönerna Jackson (född 1996) och Dino (född 2003) och så döttrarna Lucia (född 1999) och Diana (född 2009).

Martina och Erik Haag på biopremiär 1998. Bildkälla: Erhan Güner/TT Bild

Martina Haag och Erik Haags omskrivna skilsmässa

Martina och Eriks skilsmässa var en av Sveriges mest omskrivna. År 2013 lämnade Erik Haag in en skilsmässoansökan, men Martina bestred först skilsmässan. Hon vägrade helt sonika att ta av sig vigselringen då hon inte ville skiljas, vilket Hänt då rapporterade om.

Anledningen till skilsmässan var att Erik träffat Lotta Lundgren, som han då jobbade med. Kärlek hade uppstått mellan Erik och Lotta, och kort efter att Erik ansökt om skilsmässa så skilde sig även Lotta Lundgren från sin dåvarande make.

Annons

Martina var förkrossad.

Erik Haag och Lotta Lundgren år 2012. Paret träffades år 2010 under jobbet med SVT-programmet Landet brunsås. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Martina Haag skrev boken Det är något som inte stämmer

Efter skilsmässan skrev Martina boken "Det är något som inte stämmer". I boken fick läsarna bekanta sig med Petra som dumpades av sin make Anders som under en längre period varit otrogen med sin arbetskamrat Klara som han spelar in ett stort tv-program tillsammans med.

Exakt vad i Martina Haags bok som är verkligt och vad som är fiktion har hon aldrig gått ut med.

Annons

Boken blev en enorm succé, och har sålt i över en halv miljon exemplar. Martina har i en intervju med ETC berättat att hon fortfarande från mejl från människor som har blivit hjälpta av boken, och att terapeuter brukar rekommendera boken i sorgearbete.

Martina Haag har regisserat filmen Det är något som inte stämmer som är baserad på två av Martinas böcker. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Filmen Det är något som inte stämmer går på bio

Nu – tio år efter att boken släpptes – så blir boken film. Martina Haag regisserar för första gången, och i rollerna ser vi bland andra Alexandra Rapaport, Shanti Roney, Christina Schollin och Ella Hammarsten Liedberg.

Recensionerna har varit blandade av filmen. I Aftonbladet fick filmen ett plus, och även Dagens Nyheter var sparsamma med hyllningarna. Där kallades filmen för "loj och malande".

Annons

Men i Expressen hyllas Alexandra Rapaport för sin roll som Petra.

"Alexandra Rapaport gestaltar stumt, hålögt och föredömligt lågmält den totala känslomässiga avgrunden, så att det molar i bröstet", skriver Expressens Maria Brander.

Alexandra Rapaport: "Så otroligt stolt och glad"

På Instagram har huvudrollsinnehavaren Alexandra Rapaport nu hyllat regissören och författaren Martina Haag.

Alexandra är stolt över att vara en del av filmen.

Annons