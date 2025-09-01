Anitha Clemence efter rättegången: "Han hade med sig två.."

Anitha Clemence anmälde en man för sexuellt ofredande efter en fest – och han anmälde i sin tur henne för misshandel. Nu har rättegången inletts i Stockholms tingsrätt.

Det var i mars 2024 som medieprofilen Anitha Clemence befann sig på en födelsedagsfest på Teatergrillen i Stockholm.

Anitha Clemence anmälde man för sexuellt ofredande

Anitha höll ett tal för sin vän, och när hon sedan skulle gå sätta sig vid sin plats så var en man tvungen att resa på sig. Först gav han Anitha en komplimang för talet, och hon sa tack. I en intervju med Aftonbladet har Anitha tidigare gett sin bild av händelseförloppet.

– Han frågade vart jag kommer ifrån och jag sa Stockholm. Då undrade han var jag ursprungligen kommer ifrån och då svarade jag Indien. Han frågade även hur gammal jag var och jag sa "hurså?". Han sa att jag såg mycket yngre ut, sedan nöp han tag i ena kinden och sedan gick handen direkt ned i urringningen på min paljettopp, sa Anitha till Aftonbladet.

Senare under kvällen så stöter hon ihop med mannen igen på en nattklubb. Vid garderoben säger Anitha till mannen att det han gjorde tidigare inte var okej på något sätt. Hon och hennes kompisar går sedan till dansgolvet.

– Efter ett tag kom han fram mot mig och jag blev rädd. Allt gick så fort, jag tror han snavar när jag föste i väg honom. Alltså jag är inte så stark eller stor och hade dessutom höga klackar, berättade Anitha för Aftonbladet.

Anitha Clemence. Bildkälla: Staffan Löwstedt/SVD/TT Bild

Anitha Clemence misstänkt för ringa misshandel

Mannen sprang ut på gatan och ringde polisen – som genast kom till platsen, och förde iväg Anitha till polisstationen. Anitha har anmält mannen, och han har i sin tur anmält Anitha. Hon är misstänkt för ringa misshandel.

Anitha Clemence i rättegång – första orden på Instagram

Rättegången inleddes den 1 september, och på sociala medier har nu Anitha uppdaterat om hur det gick i Stockholms tingsrätt under dagen.

"Helt slut men känns som att det gick bra idag. Dock hade han med sig två advokater så all utfrågning tog dubbelt så lång tid. Dvs det fortsätter imorgon för tiden räckte inte till...Just sayin. Tack för alla support", skrev Anitha på Instagram.