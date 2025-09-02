Nyheter24
Dan Ekborg i krock – var berusad: "Kallade kvinna för.."

Publicerad: 2 sep. 2025, kl. 16:30
Dan Ekborg i krock
Dan Ekborg krockade på Östermalm i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild, Fredrik Sandberg/TT Bild

Skådespelaren Dan Ekborg åkte elsparkcykel tillsammans med en manlig bekant när de sedan krockade – och en polisanmälan är nu upprättad.

Quetzala Mikko Blanco
Quetzala Mikko Blanco,
Nöjesreporter

Elsparkcykel

Det var tidigt under söndagskvällen som skådespelaren Dan Ekborg, 69, var ute och åkte elsparkcykel tillsammans med en annan man. Enligt uppgifter till Aftonbladet så åkte Dan bak på sparkcykeln när olyckan inträffade.

Voi
Dan Ekborg åkte elsparkcykel när olyckan var framme. Bildkälla: Jan Langhaug / NTB/TT Bild

Dan Ekborg i krock – åkte full på elsparkcykel

Dan Ekborg och mannen krockade med en parkerad bil som fick flera skador. Den kvinnliga bilisten konfronterade de bägge männen – varpå Ekborg snabbt högg tillbaka.

Vittnen säger till Aftonbladet att Ekborg – som "verkade vara berusad" – kallade kvinnan för "förolämpande ord".

Olyckan inträffade på Östermalm i Stockholm. Bildkälla: Janerik Henriksson/TT Bild

Dan Ekborg: "Svårt att komma ihåg"

Till Aftonbladet säger Dan Ekborg:

– Är man berusad då är det svårt att komma ihåg. Ni kan inte begära att jag ska komma ihåg sånt som jag har glömt.

Dan Ekborg säger också till tidningen att han inte har någon aning om att en polisanmälan har upprättats. Anmälningarna är enligt tidningen smitning från trafikolycka, förolämpning samt brott mot trafikförordningen

Dan Ekborg
Dan Ekborg minns inte krocken. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

