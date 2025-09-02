Dan Ekborg i krock – var berusad: "Kallade kvinna för.."

Det var tidigt under söndagskvällen som skådespelaren Dan Ekborg, 69, var ute och åkte elsparkcykel tillsammans med en annan man. Enligt uppgifter till Aftonbladet så åkte Dan bak på sparkcykeln när olyckan inträffade.
Dan Ekborg i krock – åkte full på elsparkcykel
Dan Ekborg och mannen krockade med en parkerad bil som fick flera skador. Den kvinnliga bilisten konfronterade de bägge männen – varpå Ekborg snabbt högg tillbaka.
Vittnen säger till Aftonbladet att Ekborg – som "verkade vara berusad" – kallade kvinnan för "förolämpande ord".
Dan Ekborg: "Svårt att komma ihåg"
Till Aftonbladet säger Dan Ekborg:
– Är man berusad då är det svårt att komma ihåg. Ni kan inte begära att jag ska komma ihåg sånt som jag har glömt.
Dan Ekborg säger också till tidningen att han inte har någon aning om att en polisanmälan har upprättats. Anmälningarna är enligt tidningen smitning från trafikolycka, förolämpning samt brott mot trafikförordningen