Nyheter24 har samlat de vanligaste frågorna som googlas om den norska influencern Annette Haga Olsson. Hennes ålder, ex-man, barn, om hon har gjort några operationer och såklart om bröllopet med Jon Olsson.

Allt du vill veta om den norska influencern Annette Haga, som efter det påkostade bröllopet med entreprenören Jon Olsson nu heter Annette Olsson.

Annette Haga och Jon Olsson när dom var nyförlovade! Bildkälla: Instagram/nettenestea

Annette Haga Olsson ålder – hur gammal är hon?

Annette Haga föddes den 12 augusti 1991. Det innebär att hon under sommaren 2026 fyller 35 år.

LÄS MER: Så mycket kostade Jon Olssons ring till Annette Haga Olsson

Annette Haga Olsson ex – vem är han?

Annette har ett tidigare äktenskap i bagaget. År 2017 så gifte hon sig med den norska Paradise Hotel-deltagaren Emil Løvstad. År 2020 så gick Annette och Emil skilda vägar och skilsmässan var ett faktum, något som Dagbladet då skrev om.

Innan Annette och Emil blev ett par så hade han en fling med Thea Bråten Christensen. Året var 2010 och både Emil och Thea var med i Paradise Hotel. Tillsammans fick de en son, vilket norska VG då rapporterade om.

Annette Haga Olsson barn – har hon barn?

Ja, Annette Haga Olsson har två barn. I mars 2018 födde hon sin första son Sander, och ett år senare – i maj 2019 – kom sonen Matheo. Pappa till grabbarna är ex-maken Emil.

Annette Haga före och efter – har hon gjort någon operation?

Annette Haga har inte gått ut offentligt och berättat om hon har gjort någon skönhetsoperation eller inte.

Annette Haga år 2015. Bildkälla: Vegard Wivestad Grøtt / NTB/TT Bild

Annette Haga Olsson längd – hur lång är hon?

Annette Haga är enligt sajten The City Celeb 170 centimeter lång.

Annette Haga Olsson Instagram – vad heter hon där?

På Instagram har Annette över 145 000 följare. Där heter hon @nettenestea.

Annette Haga bröllop med Jon Olsson – när gifte dom sig?

Annette Haga och Jon Olsson gifte sig den 14 juni 2025. Det storslagna bröllopet ägde rum i Frankrike på slottet Chateau Challain.

– Jag tror att jag bara googlade på "sagobröllop". När jag visade det för Jon tittade vi på varandra och bara "vem gifter sig ens där?", sa Annette till skandinaviska Vogue.

Jon Olsson och Annette Olsson. Bildkälla: Lise Åserud/NTB/TT Bild

Jon har berättat att bröllopet kostade 2,5 miljoner kronor. Då hade de köpt blommor för 1,5 miljoner kronor, och dessutom bjöds det på fyrverkerier och orkester. I morgongåva fick Annette en Cartier-klocka för över en halv miljon kronor, har Expressen rapporterat.

Den present som gjorde Jon Olsson riktig lycklig kan inte köpas för pengar.