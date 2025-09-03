Katrin Sundberg är en svensk skådespelare, manusförfattare och tv-profil. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om stjärnan.

Katrin Sundberg ålder – hur gammal är hon?

Katrin Sundberg föddes den 8 oktober 1962, vilket innebär att hon fyller 63 år under hösten 2025.

Katrin Sundberg familj – vad gjorde hennes föräldrar?

För Senioren har Katrin Sundberg berättat att hennes pappa jobbade som skådespelare.

– Men han var inte den som uppmanade mig att fortsätta inom branschen direkt, sa hon in intervjun, där hon också uppgav att hennes mamma jobbade som bibliotekarie.

Annons

Katrin Sundberg filmer och tv-program – vad har hon varit med i?

Katrin Sundberg inledde sin karriär som professionell dansare. Första jobbet fick hon, enligt hennes egna hemsida, som 16-åring i Peter Flacks revy "Hjalmar på hal is". Året därpå var hon med i "Hjalmar i frack".

Som skådespelare har Sundberg synts i en rad produktioner, däribland dessa, enligt IMDb:

"Adam & Eva" (1997)

"Nya tider" (2001)

"Superhjältejul" (2009)

"Boy Machine" (2015)

"LasseMajas detektivbyrå - Det första mysteriet" (2018)

"Kenny Starfighter" (2022)

"Whiskey on the rocks" (2024)

Katrin Sundberg. Foto: Adam Ihse/TT

Annons

I en intervju med DN fick skådisen frågan om hennes bild av yrket förändrats under karriärens gång. Svaret blev nej.

– Det är lika orättvist och knäppt som det alltid har varit. Nu ­sätter jag väl spiken i kistan för mig själv, men det skiter jag i. Jag tycker att både castare, producenter och regissörer i många fall är väldigt ängsliga och väljer säkra kort. När man har fått en stämpel då är det den typen av roll man får, om man nu får någon alls, berättade hon då och konstaterade samtidigt att hon alltid "får spela bitch".

Spelade Katrin Sundberg Häxan Surtant?

För många är Katrin Sundberg starkt förknippad med rollen som "Häxan Surtant" i SVT-barnprogrammet med samma namn. År 2009 utsågs "Häxan Surtant" till "Årets barnprogram" vid Kristallengalan, enligt SVT.

Annons

Är Katrin Sundberg med i Nyhetsmorgon?

Katrin Sundberg har, på senare år, synts titt som tätt i TV4:s "Nyhetsmorgon", då som en del av segmentet "Gnällspikarna".

Tillsammans med parhästen Johan Hedberg lyfter hon, med glimten i ögat, vardagsproblem och människors tillkortakommanden, enligt Senioren.

Annons

Katrin Sundberg partner – har hon make eller pojkvän?

Katrin Sundberg är gift. Maken heter Magnus Dahlberg och paret träffades faktiskt redan i tonåren. Livet kom dock emellan och det var först 25 år senare som de blev ett par igen.

– Vi var så oerhört unga när vi var ihop första gången, men även om han bara var tonåring sa det något om vem han var. När vi träffades på nytt var han ännu bättre. Det var så roligt att se: Hur har ditt träd vuxit i livet? Hans träd hade vuxit sig väldigt vackert, fint, stadigt och bra. Det fanns en trygghet i att veta vem han var, har hon berättat för Hänt.

Annons

Magnus Dahlberg och Katrin Sundberg. Foto: Stella Pictures

Har Katrin Sundberg barn?

Enligt Leva & Bo har Katrin Sundberg fem styvbarn.

Blev Katrin Sundberg sjuk i cancer?

I september 2025 berättade Katrin Sundberg att hon drabbats av en ovanlig ögoncancer. I samband med ett besök hos en optiker, några år tidigare, hade man upptäckt en leverfläck i hennes ena öga. Denna fläck växte och senare kunde man ställa diagnosen.

Annons

”Efter några dagar fick jag veta att det var cancer i ögat”, sa hon i en video på Instagram då.