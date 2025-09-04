Allt du vill veta om skådespelaren Rachel Mohlin: Kända filmer och serier, hennes familj, hur hon såg ut som ung, ex-make, nuvarande partner, ålder och Instagram.

Rachel Mohlin barn – har hon barn?

Ja, Rachel Mohlin har två barn. Sonen Jakob och dottern Rebecka. Pappa till barnen är Rachels ex-make Carl Cederström, har Femina rapporterat.

Rachel Mohlin med sina barn Rebecka och Jakob. Bildkälla: Stella Pictures.

Rachel Mohlin ålder – hur gammal är hon?

Rachel Molin föddes den 29 maj 1973. Det betyder att hon under sommaren 2026 fyller 53 år.

Annons

–Tanken att det finns en dag när jag började livet, den tycker jag om. Den här dagen klockan 00.20 började allt för mig, har Rachel Mohlin sagt om sin födelsedag till tidningen Allas.

Rachel Mohlin ex – vem var hon gift med?

Rachel Molin var tidigare gift med Carl Cederström. Deras kärlekssaga började år 2005.

– Vi blev passionerat förälskade, det gick väldigt fort. Sedan gjorde vi slut, vi blev sådär jätteosams. Men med tiden blev vi kompisar, vi höll kontakten hela tiden. Och sedan började vi dejta … Och blev ihop igen, har hon berättat för Mama.

År 2018 så meddelade Rachel att hon och Carl skulle skiljas, rapporterade då Expressen.

Annons

Carl Cederström och Rachel Mohlin. Bildkälla: Stella Pictures.

Rachel Mohlin partner – har hon någon pojkvän?

År 2019 skrev Aftonbladet att Rachel hade en ny pojkvän i form av bankmannen Håkan Messing. Paret gick offentligt ut med sin kärlek på Guldbaggegalan, rapporterade Aftonbladet.

Rachel Mohlin och Håkan Messing. Bildkälla: Stella Pictures.

I en intervju år 2023 så berättade Rachel att hon och Håkan Messing fortfarande var ett par, men hur det ser ut idag är ingenting som Rachel gått ut med officiellt.

Annons

När Hemmets Journal intervjuade Rachel år 2024 så var hon enligt tidningen "luddig" gällande sitt civilstånd.

"Du kan skriva ­Familj: Ja", sa Rachel till tidningen då.

Rachel Mohlin ung – hur såg hon ut?

Rachel Mohlin slog igenom redan i tv-serien Vänner och fiender 1996.

Så här såg introt ut då:

Annons

Nyheter24 har även rotat lite i arkivet och hittat bilder från förr på Rachel:

Rachel Mohlin år 2003. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Rachel Mohlin år 2005. Bildkälla: Dan Hansson/SvD/TT Bild

Rachel Mohlin föräldrar – vad heter dom?

Rachels mamma dog i cancer när Rachel bara var 16 år.

Annons

– Det är en sorg jag alltid bär med mig. Men efter det så tror jag inte riktigt på döden. Jag är ju medveten om att det finns en medicinsk död men jag tror inte på att relationer som varit jätte­nära kan upphöra. De fortsätter. Det var en sådan svindlande insikt detta att trots att mamma inte fanns så finns vår relation kvar. Och den utvecklas!, berättade Rachel för Icakuriren.

Rachel växte upp i ett frikyrkligt hem. Hon bröt med den miljön när hon var 19 år och flyttade till Stockholm, har Femina rapporterat.

Vad Rachels föräldrar heter är ingenting hon har gått ut med.

I en intervju med P4 Extra - Gästen har Rachel Mohlin berättat om hur det var att växa upp i en frikyrklig miljö.

– Jag hade själv ganska mörka upplevelser av att vara tonåring i en frikyrka. Jag var väldigt rädd. Det talades mycket om domedagen, och att Jesus var på väg tillbaka. Det satte sån skräck i mig. Det fanns mycket som var positivt, ska jag säga. Men det var en skräck som jag levde med, berättade hon då.



Annons

Rachel Mohlin syster – vem är det?

Rachel Mohlin har för Icakuriren berättat att hon har två äldre systrar. Huruvida de har någon kontakt idag är ingenting som Rachel varit öppen med.

Rachel Mohlin Instagram – vad heter hon där?

På Instagram hittar du Rachel under namnet @rachelmohlin.

Vilka serier och program har Rachel Mohlin varit med i?

Ett urval av serier och program med Rachel Mohlin: