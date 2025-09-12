Allt du vill veta om realityprofilen och OnlyFans-kreatören Johannes Leonidas Ulmefors: Ålder, vilka tv-program han varit med i, hans ex-flickvän, barn, hans nya flickvän, fängelse och kidnappning.

Johannes Leonidas Ulmefors ålder – hur gammal är han?

Johannes "Leonidas" Ulmefors föddes den 9 juli 1994. Det innebär att han under sommaren 2026 fyller 32 år.

Johannes Leonidas tv-program – vad har han varit med i?

Johannes Leonidas är känd för sin medverkan i realityserien Ex on the beach. Enligt Hänt blev det tre säsonger för Leonidas i programmet.

Johannes Leonidas Ulmefors. Bildkälla: Instagram/johannesleonidas

Johannes Leonidas exflickvän – vem är Vanessa?

Johannes Leonidas var tidigare ihop med Vanessa Sarossy. Både Johannes och Vanessa har varit med i realitysåpan Ex on the beach – men inte i samma säsonger, har Aftonbladet skrivit. Ett par blev de 2021, och året därpå föddes deras dotter.

I september 2023 så gick paret skilda vägar, rapporterade Aftonbladet.

Johannes ex-flickvän Vanessa med dottern Alessia. Bildkälla: Instagram/vanessasarossy

Har Johannes Leonidas Ulmefors en bror?

Ja, han har bröder, har han berättat i en intervju med Expressen. Även Hänt har rapporterat om när Johannes ena bror William faktiskt dök upp i Ex on the beach.

Johannes Leonidas barn – har han en dotter?

Ja, Johannes har dottern Alessia tillsammans med sitt ex Vanessa.

Johannes Leonidas och Josefin Ottosson – när blev dom ihop?

I ett inlägg på Instagram under sommaren 2025 så berättade Johannes att han och Josefin Ottosson varit ett par i 1,5 år, något som Bloggbevakning då rapporterade om. Paret spelade tillsammans in filmer till OnlyFans men när Josefin blev gravid så slutade dom spela in material.

– Jag hade inte varit bekväm med det överhuvudtaget. Min kropp nu är någonting annat än vad den var förr, har Josefin Ottosson sagt till Expressen.

Johannes och Josefin Ottosson. Bildkälla: Instagram/johannesleonidas

Är Johannes Leonidas flickvän Josefin gravid?

Ja, snart blir han pappa igen då hans nuvarande flickvän Josefin Ottosson är gravid.

"Burit runt på en liten hemlighet i några veckor, nu kan vi inte va tysta längre..Idag fick vi se lilla klumpen för första gången", skrev paret lyckligt när de meddelade gravidbeskedet.

Johannes och Josefin ska få en son, har de avslöjat i en "gender reveal" på sociala medier.



Josefin Ottosson och Johannes Leonidas Ulmefors. Bildkälla: Instagram/josefinottosson

Vann Johannes Leonidas på Triss?

På Youtube har Johannes och Josefin delat en video där de skrapar 100 Trisslotter – och på en av lotterna får dom fram tre klöver på en Trisslott. Riktigt vad det innebar förstod inte paret förrän Johannes mamma ringde upp honom och berättade.

I september 2025 ska paret till TV4 Nyhetsmorgon för att skrapa fram sin vinst. De är garanterade som lägst 1,2 miljoner kronor – och som mest 30 miljoner kronor.

– Det känns helt surrealistiskt fortfarande, att vi kan vinna max 30 miljoner är bara för sjukt. Men "bara" 1,2 miljoner är perfekt i vårt läge också när vi väntar barn, har Johannes Leonidas sagt till Expressen.

Johannes Leonidas Ulmefors och Josefin Ottosson skrapade 100 trisslotter. Bildkälla: Youtube/josefin&johannes

Johannes Leonidas nykter – har han slutat med droger?

Ja, Johannes Leonidas är idag drogfri. I en intervju med Expressen har han berättat om sitt tidigare destruktiva liv. För att ta sig ur drogträsket så tog Johannes in på behandlingshemmet Castle Craig i Skottland.

– Jag dricker knappt ens. Kanske två gånger på hela den här sommaren. Det är skönt, det är ett annat liv. Innan ville jag bara stänga av, har han sagt till Expressen.

Johannes Leonidas fängelse – har han suttit inne?

Ja, Johannes har suttit i fängelse vilket han varit öppen med. I en intervju med Expressen så berättade Johannes att han dömdes för en misshandel där han bland annat tvingade en man att pussa på hans ena brors skor.

– Det var ett stort misstag av mig. Jag behövde skydda min bror och ta honom bort från den situationen. Det lyckades jag med, men det kom med ett annat pris. Det blev väldigt fel, har Johannes sagt till Expressen.

Innan Johannes började avtjäna sitt eget fängelsestraff så kidnappades han år 2019 av några "bekanta", har han berättat för Expressen. Under knivhot så tog de Johannes mitt på ljusa dagen utanför en förskola.

– Det var väldigt pinsamt och förnedrande, har sagt till Expressen.

I en intervju med Dialogiskt har Johannes berättat att kidnapparna var påverkade av drogen GHB.

De hotade att skära av Johannes halspulsådern om han gjorde motstånd. Sen slängde de in Johannes i deras bil, började köra mot skogen och sa att de skulle "begrava honom" om han inte gav dom pengar.

Johannes lyckades mirakulöst fly genom att slå ner föraren, som voltade ungefär 60 meter med bilen.

– Allt flög det var som värsta filmen alltså, har Johannes berättat i Dialogiskt.