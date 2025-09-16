Julia Frändfors är poddare och författare. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som svenska folket googlar om medieprofilen.

Julia Frändfors ålder – hur gammal är hon?

Julia Frändfors föddes den 19 januari 1988. Det innebär att hon fyller 38 år under 2026.

När startade Julia Frändfors podden Daddy Issues med Julia Lyskova?

Året var 2019 när Julia Frändfors, tillsammans med kollegan tillika skådespelerskan Julia Lyskova, lanserade podden "Daddy Issues" som, i september 2025, släppt över 300 avsnitt.

Den numera etablerade podduon kände inte varandra när podden startades, utan stötte på varandra under ett möte på Amanda Schulman och Hanna Widells mediebolag Perfect Day, där Frändfors då var profilansvarig. Under detta möte kom bägge två in på deras relationer till deras respektive pappor.

– Vi insåg att vi hade väldigt många gemensamma nämnare i våra pappor. Båda hade varit frånvarande, båda är väldigt speciella karaktärer. Och så sa Hanna Widell: ”Men ska inte ni två ha en podd?”, har Lyskova berättat för DN, där hon fortsatte vidare:

– För mig var det helt otroligt, Julia var såhär ”vad är det här för 23-årig, blond, jobbig, skrikig tjej? Vad har hon?” Julia hade ändå en karriär inom tv-branschen, hon hade följare på Instagram. Jag var ju verkligen en wild shot som de bara slängde ihop henne med.

Julia Lyskova och Julia Frändfors. Foto: Stella Pictures

Julia Frändfors föräldrar – vad har hon sagt om sin mamma och pappa?

I och med "Daddy Issues" har Julia Frändfors förstås pratat en hel del om sin pappa, men också hennes mamma. I en intervju med Dagens Industri har hon berättat om den stora och betydelsefulla roll mamman spelat:

– Min mamma har varit både mamma och pappa, kört dubbla skift hela livet. Så jag är skyldig henne allt. Mitt livs mål är att ha så ­mycket deg att jag kan kasta pengar på min ­familj.

I samma intervju konstaterade hon också följande om de fadersfigurer hon haft:

– Min morfar Urban och min morbror ­Christian har varit mina pappor, så jag har ­aldrig haft något tomrum. De fyllde det.

Vad handlar Julia Frändfors podd Frändfors hörna om?

Utöver "Daddy Issues" driver Julia Frändfors också podden "Frändfors hörna" där hon "ger sin åsikt kring de viktigaste och märkligaste händelserna från veckan", enligt podcastbeskrivningen. Medverkar gör också Niklas Runsten.

I en intervju med Nöjesguiden, inför lanseringen, har poddaren konstaterat att "Frändfors hörna" är något helt annat än "Daddy Issues".

– I den här podden vill jag inte prata om mående. Jag älskar att göra det i "Daddy Issues", men vi har gjort det i fem år. Vi fucking myntade uttrycket ”Mår p”. Nu blir det inget mer sånt. Med risk med att låta som en fucking tönt vill jag bara underhålla folk.

Har Julia Frändfors släppt bok?

Under hösten 2025 släppte Julia Frändfors boken "Det gör bara ont i början: och andra livsregler”. Hos utgivaren Mondial beskrivs boken så här:

"Till dig som försökt allt, men ändå vaknar med ångest 03:17: Du är inte ensam. Julia Frändfors är självutnämnd rådgivare inom relationer, skönhet, hälsa, rätt och fel och lite allt möjligt (källa: dagsform och humör). Hennes livsregler är varken statistiskt säkerställda, logiska eller inslagna i silkespapper, men de leder någonstans. Den här boken handlar om att växa upp. Om att må p, om självhat, begär och längtan. Om att vara tjej i en värld där man förväntas vara stark, snygg, rolig – men under inga omständigheter en jobbig jävel."

När Aftonbladet frågade Frändfors vilka hon hoppades skulle läsa boken svarade hon:

– Främst mina lyssnare som redan känner mig och gillar mig. Så att jag slipper bli missförstådd.

Har Julia Frändfors berättat om exets misshandel?

Julia Frändfors har i boken, under ett kapitel med titeln "Han kommer aldrig att ändra sig", berättat om hur hon blev utsatt för både psykisk och fysisk misshandel av ett ex.

För Aftonbladet har hon berättat om hur det var att skriva om misshandeln.

– Jobbigt och tungt, såklart. Det är också det enda kapitlet som jag inte har korrläst flera gånger, för jag pallar inte. Jag skrev det, skickade in det, de sa att det var bra och jag kände bara: ”Okej, men nu vill jag aldrig mer läsa det igen". Jag har inte läst det nu i den här boken heller. Det är typ triggande att gå igenom det igen. Vissa av de där grejerna skrev jag dagen efter att det hänt, för att inte glömma. Man förtränger så lätt när man är med om sådana saker, hjärnan orkar inte och stänger av. Så jag hade vissa anteckningar kvar från förr och så skrev jag vissa nya grejer.

Har Julia Frändfors pojkvän eller make?

Julia Frändfors är i en relation och pojkvännen heter Sebastian. I juni 2025, när han fyllde år, delade Frändfors ett kärleksfullt inlägg på Instagram:

"GRATTIS mitt livs kärlek!!! Varm, omtänksam, rolig, generös, älskad av barn och djur, tålamod som en häst, tryggheten själv. Du gör allt lättare. Tacksam över vårat liv, vår vardag, vår kärlek. Jag älskar att leva med dig och vill göra det för evigt!", skrev hon då.

Har Julia Frändfors barn?

Julia Frändfors har två barn: Sasha, från ett tidigare förhållande, och Florian, med pojkvännen Sebastian Garpenschöld.

"Känner mig SÅ välsignad och kär i mina killar. Rik", skrev hon på Instagram efter den andra sonens födsel i december 2023.

