Skådespelare kraschade in i vägg – åtalas för rattfylleri

En av Sveriges mest kända skådespelare sa till ambulanspersonal att han skulle "göra kaos" med dom och kraschade sedan in i en husvägg med sin bil. Nu åtalas han för rattfylleri.

Det var under en vardagseftermiddag tidigare i våras som ambulans kallades till en exklusiv adress i Stockholms innerstad. Där möttes de av en manlig skådespelare, en av Sveriges mest kända, som själv hade larmat in då han drabbats av andningssvårigheter medan han körde bil.

I förhör med polisen har mannen berättat att han drabbats av en panikångestattack och att han trodde att han skulle dö.

– Jag lämnade bland annat mitt testamente till SOS-operatören för jag var säker på att jag skulle dö, säger han i förhör.

Det var under en vardagseftermiddag i våras som skådespelaren kraschade in i en husfasad i centrala Stockholm. Genrebild på Stockholm. Bildkälla: Hasse Holmberg/TT Bild

Skådespelare kraschade in i vägg

Skådespelarens version är att han fick ett dåligt bemötande av ambulanspersonalen, och att de inte ville köra honom till sjukhuset.

Enligt förundersökningsprotokollet som Nyheter24 har tagit del av så berättar en ur ambulanspersonalen att skådespelaren sa att han skulle "göra kaos" om han inte fick vård.

– Han hoppade in i ambulansen så fort vi kom till platsen och han var labil, oberäknelig och upplevdes som påtänd av någon uppåtdrog. Han var hotfull och aggressiv. Han ville inte tillåta oss att göra någon undersökning, han ville bara till sjukhus. Om vi inte bara gjorde som han sa skulle han "göra kaos med oss", säger en ur ambulanspersonalen i förhör.

Skådespelaren berättar att han vädjade till ambulanspersonalen om att bli körd till akuten, och att han sedan bad dom ringa polisen eller ordna en taxi.

– Ambulanspersonalen sa nej och var blasé och jag sa då till ambulanspersonalen att jag var tvungen att köra själv och då svarade ambulanspersonalen gör det, säger skådespelaren i förhör.

Mannen kände att han inte fick den vård han behövde från ambulanspersonalen. Bildkälla: Oscar Olsson/TT Bild

Han berättar vidare att han panikslagen och med bortdomnade händer satte sig i sin bil. Han börjar köra, och tuppar troligtvis av bakom ratten. Bilfärden blir ungefär 100-150 meter. Sedan hörs en ordentlig smäll. Skådespelaren har kraschat in i en fasad.

Bilder från förundersökningsprotokollet visar hur delar av bilens front är totalkvaddad. Hela vindrutan är trasig. Airbagsen är utlösta.

– Jag kände panik och villa komma dit (akuten, reds. anm) för att få vård. Jag hoppade in i bilen för att köra men min hjärna fick kortslutning och det var helt omöjligt, det kändes som att falla från en skyskrapa. Det svartnade till så jag utgår från att jag tappade medvetandet. Nästa sak jag minns är att jag kände doften av krut, krockkuddarna hade utlösts och jag kröp ut på passagerarsidan av bilen. Det kommer en kvinna och hjälper mig bort från bilen och en bit bort stod ambulanspersonalen med armarna i kors och gjorde inget ens då. Jag trodde fortfarande att jag skulle dö, säger mannen i förhör.

Skådespelaren körde cirka 100 meter innan han kraschade in i en vägg. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll. Bilden är pixlad och redigerad av Nyheter24.

Hade THC i blodet

En av de poliser som ingick i patrullen som först kallades till platsen skriver i sitt PM: "Då NN kört rakt in i fasaden på vänster sida över trottoaren bedömde vi på plats att det endast var en tillfällighet att det inte gick någon gående där just då."

Polisen uppfattade skådespelaren som drogpåverkad, och i förundersökningsprotokollet nämner de följande tecken:

Pendlande humör.

Stissig.

Glansiga ögon.

Små pupiller.

Polis kom till platsen efter kraschen. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

Skådespelaren har anmält ambulanspersonalen

Skådespelaren lämnar urinprov och även blodprov, och där påträffades THC, det verksamma ämnet i cannabis och hasch.

Skådespelaren säger i förhör säger att han kanske fått i sig cannabis när han delat en cigarett med någon en månad tidigare, men att bilolyckan inte hade något att göra med droger utan att det hela i grunden handlar om panikångestattacken han drabbades av.

Skådespelaren förnekar alla brottsmisstankar och godtar inte ett strafföreläggande. Han har själv anmält ambulanspersonalen till Patientnämnden och säger i förhör att han har som alternativ att gå vidare till IVO med sin anmälan.