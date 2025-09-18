Anitha Clemence frias från misshandel – "kändisvän" döms

Anitha Clemence blev tafsad på och föste senare undan mannen. Då blev hon själv åtalad för misshandel av mannen hon försökt skydda sig från. Men nu frias Anitha – och mannen, som är vän med flera kändisar, döms för sexuellt ofredande.

Det var i mars 2024 som medieprofilen Anitha Clemence befann sig på en födelsedagsfest på anrika Teatergrillen i Stockholm. Anitha höll ett tal för sin vän, men när hon sedan skulle sätta sig vid sin plats så var en man tvungen att resa på sig. Först gav han Anitha en komplimang för talet. Hon sa tack.

Sedan nöp han henne i kiden, och samma hand stoppade han sedan ner i hennes urringning.

Senare under kvällen så stötte hon ihop med mannen igen på en nattklubb. Vid garderoben sa Anitha till mannen att det han gjorde tidigare inte var okej på något sätt. Hon och hennes kompisar gick sedan till dansgolvet. Sedan utbryter mindre kalabalik.

Anitha berättade i förhör att mannen började gå fram emot henne, och att hon tolkade honom som aggressiv. Han hade en "obehaglig blick" och "händerna mot henne". Anitha föste bort mannen, som kan ha fått en av hennes naglar i sitt öga.

Mannen bad sin fru ringa efter ambulans och polis kallades till platsen. Anitha fördes till polisstationen, där hon fick spendera natten.

Anitha Clemence har anmält mannen för sexuellt ofredande

Anitha anmälde mannen för sexuellt ofredande, och mannen anmälde i sin tur Anitha för ringa misshandel.

Efter en uppmärksammad rättegång så stod det i veckan klart att Anitha frias – och att mannen döms för att ha utsatt Anitha för sexuellt ofredande.

Hur känns det nu efter allt?

– Det känns jättebra tack. Man vet aldrig i sådana här ”ord mot ord-mål” vad rätten säger. Tycker de att det är bättre att man blir sexuellt ofredad två gånger istället för att värja sig för ett eventuellt nytt angrepp, eller hur resonerar dom?, säger Anitha Clemence till Nyheter24.

Tingsrätten bedömer att Anitha agerat i putativt nödvärn. Eftersom hon några timmar innan hon föste bort mannen hade blivit utsatt för ett sexuellt ofredande av honom så kunde hon uppfatta situationen som att han skulle utsätta henne för ytterligare ett sexuellt ofredande eller ett annat brottsligt angrepp, skriver tingsrätten i sin dom.

– Man hoppas ju att de resonerar precis som de gjorde. Putativt försvar måste vara möjligt för kvinnor att få göra för att skydda sig mot övergrepp eller ofredande. Allt annat vore en märklig signal att sända, säger Anitha Clemence till Nyheter24.

Mannen som nu döms för att ha utsatt Antiha Clemence för sexuellt ofredande är en profil i mediakretsar i Stockholm. På sociala medier följs han av flera kända tv-profiler, festfixare, influencers och framstående profiler inom det yrke han är verksam inom.