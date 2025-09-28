Det är på Instagram som Phillipe Cohen och flickvännen visar upp bebislyckan.

Det var sommaren 2021 som Bianca Ingrosso och krögaren Phillipe Cohen gick isär efter ett på och av förhållande som Bianca då beskrev som något stormigt. Profilerna träffades för första gången när de var 16 år och Phillipe har setts flitigt i Wahlgrens värld.

Bianca har i efterhand sagt att de borde gjort slut tidigare.

Phillipe Cohen och Bianca Ingrosso 2020. Bildkälla: Stella Pictutes

– Vi borde ha gjort slut tidigare men vi stannade kvar med varandra för någon slags trygghet antar jag, berättade hon i Fredrik Wikingsson och och Filip Hammars podd.

I Wahlgrens värld fick tittarna även följa med på den jobbiga resan där Bianca Ingrosso gjorde en abort i slutet av parets relation.

– Jag vill behålla det men Phillipe känner att vi inte, där vi är i vår relation just nu, är redo för barn.

Phillipe Cohen och Rebecca Lindbergh Thor ska bli föräldrar

I början sommaren 2022 publicerade Phillipe ett gäng videos från sin Instagram som filmats under midsommar. På filmerna syns en ung kvinna, vid namn Rebecca Lindbergh Thor, 28, stå och krama om honom. Det visade sig att han hittat kärleken på nytt.



Paret bor i dag tillsammans i en pärla på Östermalm tillsammans med hunden Ted. Och under söndagskvällen publicerade de en bild på Instagram som visar att familjen nu utökas.

De ska nämligen bli föräldrar.