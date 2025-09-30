Nicole Kidman och Keith Urban går skilda vägar efter 19 år som gifta. Nicole blev helt "tagen på sängen" av det faktum att Keith ville separera.

Skådespelaren Nicole Kidman och hennes make Keith Urban har separerat efter 19 år som gifta. Enligt Tmz så har paret levt isär sedan början av sommaren.

Nicole är den som har tagit hand om parets två tonårsdöttrar Sunday och Faith och gjort allt för att försöka "hålla ihop familjen genom den svåra tiden då Keith har varit borta".

Enligt källor till Tmz och flera andra medier så som People och Daily Mail så sker separationen på Keiths initiativ. Nicole ville inte skilja sig och har istället försökt rädda äktenskapet.

Keith har flyttat ut från familjens hem i Nashville och istället skaffat ett eget boende i Nashville.

Keith Urban och Nicole Kidman. Bildkälla: Stella Picturtes.

Keith Urban och Nicole Kidman skiljer sig

Källor till brittiska Daily Mail säger att separationen var en överraskning för Nicole, som inte anade någonting.

– Keith träffar aldrig Nicole. Antingen så filmar hon eller så är han på turné. Det fanns mycket kärlek mellan dom och dom kanske inte skiljer sig, men det finns en värld där dom både lever och ingen av dom befinner sig där. Keith och Nicole har varit ihop i flera decennier och det finns en värld där dom kan återförenas, men som det är nu så är det inte som ett par, sa källan till Daily Mail.

Nicole Kidman och Keith Urban. Bildkälla: Stella Pictures.

Så träffades Keith Urban och Nicole Kidman

Paret träffades för första gången i Los Angeles år 2005 på galan G'Day USA. De bytte nummer, men Keith Urban ringde inte Nicole förrän efter fyra månader.

– Jag hade en sån crush på honom och han var inte intresserad av mig. Det är sant. Han ringde inte mig på fyra månader, berättade Nicole Kidman när hon gästade Ellen DeGeneres år 2017.