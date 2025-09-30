Kristin Kaspersen fyller 56 – och det är en födelsedag som innebär mycket självreflektion och känslor. Nu berättar Kristin om sin plan framöver – och hon skräder inte orden...

Kristin Kaspersen föddes rätt in i kändisvärlden. Som dotter till Barbro "Lill-Babs" Svensson och den norska landslagsmålvakten Kjell Kaspersen så har Kristin synts i tv och skvallertidningar sedan hon var en liten plutt.

Kristin, som föddes den 30 september 1969 i Oslo, Norge, är idag en av Sveriges mest folkkära programledare. Hon varit programledare för Let's Dance på TV4, och har ett förflutet som programledare för allt från Söndagsöppet och Idrottsgalan till Fångarna på Fortet.

Träning har alltid varit viktigt för Kristin, så det var nog inte någon chock att vi under hösten 2025 såg henne som deltagare i Elitstyrkans hemligheter: VIP.

Kristin Kaspersen. Bildkälla: Stella Pictures.

Kristin Kaspersen fyller 56 år – avslöjar beslutet

Kristin Kaspersen är mamma till de två sönerna Filip Lamprecht och Leon Fahlén. Yngstingen Leon, som föddes 2004, har Kristin med ex-maken Hans Fahlén. Filip Lamprecht som föddes 1997 är son till femkamparen Martin Lamprecht.

Efter att äktenskapet år 2009 sprack med Hans Fahlén så dejtade Kristin en tid Swedbanks dåvarande vd Michael Wolf. Relationen med Wolf blev inte långvarig. Hösten 2015 så meddelade Kristin att de gjort slut, och sedan dess har Kristin inte offentligt gått ut med någon kärleksrelation.

Nu när Kristin under hösten fyller 56 år så har hon haft tid för reflektion, och i sin blogg så berättar hon nu om hur hon ser på åldrandet och livet hon har framför sig. Det är en benhård Kristin som läsarna får bekanta sig med.

Kristin Kaspersen avslöjar nu sina planer för framtiden. Bildkälla: Stella Pictures.

"En sak är säker. Jag ska inte tillåta andra stå i vägen för vad jag vill säga JA till. Det är inte rättvist mot mig eller dom. För dom kanske faktiskt vill att jag ska välja min väg, och dom får mer än gärna vara med på min resa. För när jag tänker på vad andra tycker så är det oftast antaganden. Och "Assumtion is the mother of all fuck ups"", skriver Kristin i sin blogg.

Hon lovar att hon ska säga "ja" oftare till spännande saker som "äventyr, resor, tid för återhämtning och tid med dom människor jag älskar".

Under en resa med sina tjejkompisar så kom Kristin till flera insikter i livet – och det handlar bland annat om att klippa med dom eller det som står i vägen för henne.

"Att lyfta bort det och dom som står i vägen framför oss både i våra tankar och fysiskt gör att vägen framför oss får vara fri.. ", skrev Kristin i bloggen.