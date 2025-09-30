Det hittade polisen hos Pontus Rasmusson: "I sängen..."

Nyheter24 har tagit del av förundersökningsprotokollet kring utredningen av influencern Pontus Rasmusson som nu åtalas för ekonomisk brottslighet. I våras slog polisen till med en husrannsakan och under razzian gjordes flera fynd.

Den svenska influencern Pontus Rasmusson, 27, är misstänkt för flera ekobrott och den 29 september stod det klart att Rasmusson åtalas för ekonomisk brottslighet.

Åklagaren yrkar på att Pontus Rasmusson ska få näringsförbud i tre år och att han även ska böta en miljon kronor.

Pontus Rasmusson i förhör: "Mitt namn är ökänt"

I förhöret som Nyheter24 har tagit del av så säger Pontus Rasmusson att han inte borde få näringsförbud då han var "ung och oerfaren" samt att han enligt egen utsago har "fått utstå hat och hot på sociala medier som har påverkat mitt mående, gett mig stress och som har gjort att min bokföring har åsidosatts".

Han ser inte heller några alternativ. Dörren tycks stängd för Pontus Rasmusson på arbetsmarknaden, enligt honom själv.

– Jag har också svårt att få andra jobb på grund av att mitt namn är ökänt och det finns många rykten online om mig. Har märkt detta då jag testat att söka ett 50-tal jobb under den senaste perioden men fått negativt besked på samtliga då många arbetsgivare googlar och gör en bakgrundskoll av personen de eventuellt vill anställa. Så av den anledningen är ett eget företag mitt enda alternativ för att kunna ha en egen inkomst och jobba nu och i framtiden då alternativet annars blir att få bidrag från staten om jag ska klara vardagen, säger Pontus Rasmusson i förhör.

Pontus Rasmusson. Bildkälla: SVT

Pontus Rasmusson fick sin kanal nerstängd på YouTube

Pontus Rasmusson blev känd som något av en idol för yngre barn, men när Svenska Dagbladet granskade hans verksamhet och innehåll år 2022 så framkom det dels att han på sin YouTube-kanal delat sexuellt innehåll. YouTube valde att stänga ner hans kanal då de ansåg att Rasmusson bröt mot deras barnsäkerhetspolicy som förbjuder innehåll som sexualiserar barn.

I sina videos hade Rasmusson bland annat tagit upp ämnen som incest och våldtäkt.

Rasmusson kritiserades också för att ha ljugit om att ha skänkt pengar till barncancerfonden.

Idag ägnar sig Rasmusson och hans flickvän Cecilia "Bunny" Pongmanee Möller åt att göra innehåll på OnlyFans.

Nya uppgifter från polisens razzia hos Pontus Rasmusson

Nyheter24 har tagit del av förundersökningsprotokollet, och där framgår det att polisen i maj tidigare i år gjorde en husrannsakan på en adress i Ingelstad där Pontus fortfarande är skriven.

Polisen skriver i sitt PM att de knackade på men att ingen öppnade. Först efter flera försök och ett par minuter så öppnade en släkting till Pontus Rasmusson.

En av de bostäder som kan kopplas till Pontus Rasmusson. Bildkälla: Polisens förundersöknigsprotokoll

Personen var "inte samarbetsvillig och ifrågasatte vår arbetsuppgift". Personen "klagade på allt som gjordes" står det att läsa i anteckningarna i förundersökningsprotokollet.

Pärmarna i mitten togs i beslag. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Pontus Rasmusson har enligt förundersökningsprotokollet även tillgång till en annan lägenhet, och även där gjorde polisen en husrannsakan.

De beslag som gjordes är enligt förundersökningsprotokollet:

Två pärmar med räkenskapsmaterial ifrån 2020 samt 2021 som anträffades på Pontus rum och i skrivbordet.

Tre stycken mobiltelefoner, en pärm med bokföringsmaterial och en bärbar dator med tillbehör. En av telefonerna, en iPhone 16 Pro "hittades i sängen under bäddmadrassen", står det att läsa i beslagsprotokollet.

Flera mobiler hittades. En låg under en madrass. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll