Lisa tömde sparkontot för influencerns skull: "Bedrägeri"

Influencern Vanja Wikström sjösatte projektet World of Alidia. Trebarnsmamman Lisa tömde sitt sparkonto för att vara med på tåget. Men kvar av satsningen finns nu ingenting. – Det låter som bedrägeri, säger experten Marco Pobleto till SvD.

Influencern Vanja Wikström ville bygga en ny värld. Året är 2022 och hon vill skapa ett nytt digitalt universum. För att få vara med på resan så behövde man bara köpa ett digitalt konstverk, en så kallad NFT (non-fungible token).

Vanja och henens make Niklas Malmqvist menade att det här skulle bli deras legacy, och dom sa att alla som köpte en NFT skulle bli "blown away" av allt de fick tillgång till. Det skulle bli yoga, konserter, och alla skulle få tillgång till ett co-working space på Södermalm.

Vanja sa också att en del av pengarna som kom in skulle gå till ME-forskning, och i en intervju med Mama sa Vanja att planen var att ha flera anställda ME-forskare.

Att det är just sjukdomen ME som paret brinner för grundar sig i att Niklas Malmqvist är drabbad av sjukdomen, något som paret varit öppna med.

Svenska Dagbladet och PodMe har i podden Badfluence tittar närmare på Vanja Wikström och Niklas Malmqvists projekt World of Alidia. Vad hände med de som investerade? Vart tog pengarna vägen? Vad är Vanja och Niklas förklaring till att det kunde så oerhört snett?

Vanja Wikström och Niklas Malmqvist. Bildkälla: Stella Pictures.

Trebarnsmamman Lisa tömde sparkontot

Den nyseparerade trebarnsmamman Lisa hade följt Vanja i flera år, så när Vanja presenterade World of Alidia så nappade hon.

Annons

– Nästan att man var lite speciell, att man var lite utvald. Jag kände att jag är modig som vågar och är tidig. Medan andra kanske är mer skeptiska. Här kör vi. Vad kan gå fel liksom?, säger Lisa i podden Badfluence.

Flera av Vanjas följare hoppade på. NFT:erna gick åt. Men den 19 augusti så meddelade Vanja Wikström att World of Alidia skulle lägga ner.

Trebarnsmamman Lisa köpte flera NFT:er. Till slut hade hon tömt sitt sparkonto. 100 000 kronor hade Lisa lagt in på att köpa jpg-bilderna.

Några av de konstverk som köparna fick i jpg-format. Bildkälla: Vanja Wikströms blogg på Femina

– Jag var medveten om riskerna. Jag vill inte sitta här och gråta och tycka synd om mig. Det var ju frivilligt. Jag var också medveten om att det inte var riktigt säkert att jag skulle känna pengar, säger Lisa i Badfluence.

Hennes förtroende för Vanja var så högt, och hon trodde att Vanja aldrig skulle sluta jobba med det här.

500 kronor skänktes till Hjärnfonden men några fast anställda ME-forskare såg ingen någon skymt av – någonsin.

Vanja Wikström och Niklas Malmqvist om sina löner i World of Alidia

1,1 miljoner kronor tog Niklas och Vanja ut i lön under år 2022.

Annons

– Vi fortsatte på den lönenivå vi alltid har legat på, säger Vanja Wikström i Badfluence.

Vad hände med resten av pengarna – nästan två miljoner kronor?

Enligt Vanja Wikström och Niklas Malmqvist så gick pengarna till marknadsföring, en pr-byrå, tekniska kostnader och en presslunch på exklusiva Ett Hem på Östermalm.

Vanja och Niklas har också mött kritik eftersom de dels köpte ett hus på Gotland i samma veva samt att de enligt SvD:s Badfluence även plockat ut nästan två miljoner kronor i utdelningar ur sitt bolag.

Vanja Wikström. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Är det som Vanja och Niklas gjort olagligt?

Vanja menar att hon har PTSD efter att hon blev anklagad för att ha svindlat och lurat människor på pengar. Hon berättar att hon även har anklagats för att utsatt människor för bedrägeri.

Annons

Vanja och Niklas möttes av kritik när det på nätforumet Flashback avslöjades att dom under fejkade namn köpte upp NFT:er. Paret erkände senare att dom gjort just det, och menade att ”alla andra gör så”.

Att i smyg påverka priset på något man säljer är inte tillåtet. Marco Poblete, expert på kryptofrågor, reagerar i SvD:s dokumentärserie Badfluence på att Vanja Wikström och Niklas Malmqvist under fingerade namn köpt upp NFT:er på andrahandsmarknaden.

Enligt Poblete kan det vara brottsligt.

– Det här låter för mig som att man har försökt vilseleda folk och det verkar också ha gjorts på ett sätt där man försökt dölja det. Det låter som att det rör antingen svindleri eller bedrägeri, säger Poblete i podden Badfluence.

Vanja Wikström och Niklas Malmqvist har inte polisanmälts för något brott och har inte heller utretts för något brottsligt.

Camilla Gervide: "Hoppas på konsekvenser"

Camilla Gervide driver Bloggbevakning på Nyheter24. Gervide var bland annat den som avslöjade Isabella Löwengrips uppblåsta statistik som ledde till att dennes luftslott sprängdes.

Annons

Gervide avslöjade även att det förekommer giftiga ämnen i en del av sminkjätten CAIA:s smink. Hon har sett sin beskärda del av "influencerskandaler" och ofta även varit den som dragit fram dom i ljuset.

Gervide har följt cirkusen kring World of Alidia i många år, och är även citerad i Badfluence. Trots att Gervide haft influencers under lupp i snart ett decennium så är Vanja Wikströms och Niklas Malmqvists agerande något av det grövsta Gervide bevittnat.

Tror du att det blir något rättsligt efterspel för Vanja och Niklas?

– Alltihop är så pass beräknande att det vore märkligt om de inte redan tagit höjd för dessa risker. Ändå har jag kvar förhoppningen att de faktiskt möter rejäla konsekvenser – för lojaliteten mellan influencer och följare har sällan missbrukats på ett grövre sätt, säger Camilla Gervide till Nyheter24.