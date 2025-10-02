Man häktas för våldtäkt – driver hotell med folkkär TV-profil

En man som driver ett välkänt hotell med en väldigt känd tv-profil häktas för våldtäkt. Våldtäkten ska ha ägt rum på nattklubb i september. Offret är under 18 år.

En man i 30-årsåldern häktas för våldtäkt.

Mannen driver ett blomstrande hotell tillsammans med en väldigt folkkär profil som svenska folket tagit del av i många olika sammanhang.

Mannen är även lite utav en krogprofil. Bildkälla: David Magnusson / SvD / TT

Målsägande är en ung person under 18 år, vilket målsägarbiträdet berättade till Aftonbladet som var först med att rapportera om händelsen.

Våldtäkten ska ha ägt rum i samma stad som hotellet mannen är delägare i ligger.

"Tingsrätten anser att på det här stadiet av utredningen är mannen på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt. Det finns en risk för att han på fri fot kan undanröja bevis eller på annat sätt försvåra sakens utredning. Denna risk är sådan att åklagarens begäran om restriktioner ska bifallas", står det i protokollet Nyheter24 har tagit del av.

Mannen nekar till brott.