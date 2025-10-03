Oro för Kate Moss efter chockvideo: "Aldrig varit så illa"

Ett klipp på supermodellen Kate Moss från Saint Laurents modevisning i Paris väcker nu starka reaktioner. "Hon behöver hjälp" och "Aldrig sett henne så här illa" är några reaktioner.

Supermodellen Kate Moss, 51, har skapat rubriker sedan genombrottet under 1990-talet. Då blev hon omskriven för att hon var världens absolut hetaste modell och även hennes kärleksrelationer med stjärnor som skådespelaren Johnny Depp och rockstjärnan Pete Doherty har hamnat på löpsedlarna.

Kate Moss på catwalken för Calvin Klein 1993. Bildkälla: AP Photo/Chrystyna Czajkowsky/TT Bild

Kate Moss och Johnny Depp 1997. Bildkälla: Stella Pictures.

Kate Moss och Pete Doherty. Bildkälla: Stella Pictures

Att hon festat hårt genom åren är ingen hemlighet, och år 2005 så nådde kanske Kates partajande sin kulmen. Då spreds bilder från när hon tog kokain, och löpsedlarna världen över löd Cocaine Kate, har The Guardian rapporterat.

År 2017 slutade Kate Moss dricka alkohol, har Daily Mail rapporterat. Men redan i våras fotograferades hon strosande på Londons gator med en flaska Corona i ena näven och en cigg i andra. Tidigare i år spreds också ett klipp på Kate från en modevisning där hon betedde sig stissigt och märkligt. Klippet väckte starka reaktioner från oroade fans på TikTok då, rapporterade Daily Mail.

Video på Kate Moss från Saint Laurent under modeveckan i Paris

I Paris har modeveckan nyligen inletts med Saint Laurents kändistäta visning. I närheten av det skimrande Eiffeltornet så samlades stjärnor som Madonna, Carla Bruni, Hailey Bieber och så klart då Kate Moss, skrive Vogue.

Kate Moss på Saint Laurents visning den 29 september 2025. Bildkälla: AP Photo/Aurelien Morissard/TT Bild

Kate Moss får hjälp tillbaka till sitt hotell i Paris – Hotel Costest – den 1 oktober 2025. Bildkälla: Stella Pictures.

Kate Moss. Bildkälla: Stella Pictures.

Men Kate Moss entré har nu väckt reaktioner. Det franska Instagramkontot Galafr – som har över två miljoner följare – delade ett klipp som visade hur Kate Moss tog sig upp för trappan och poserade för fotograferna. Något som fått oroade följare att reagera.

"Hon behöver hjälp! Hon är en sån ikonisk modell"

"Är Kate ostadig på fötterna? Varför hjälper folk henne att stå upprätt?"

"Jag älskar Kate, har avgudat henne sen jag gick i skolan. Aldrig sett henne i såhär dåligt skick förut, det är oroväckande"

"Hon behöver hjälp som Charlie Sheen"

"Så vacker men hon behöver hjälp"

"Jag tror inte allt står rätt till"