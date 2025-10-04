Storbråk om Carola i Norge efter nya videon: "Slaktas"

Carola Häggkvists klipp där hon frågade sig "Vad som händer med Europa om några år" möttes av hård kritik. Nu har videon även blivit omskriven utomlands – och väckt stor debatt.



Artisten Carola Häggkvist, 59, har under åren väckt starka reaktioner för sina uttalanden. När hon kallade homosexualitet för "onaturligt" gick hon senare ut med en offentlig ursäkt i tidningen QX.

Många år senare – närmare bestämt 2023 – så möttes Carola av kritik igen efter en intervju hon gjorde med Svenska Dagbladet. Då sa Carola om invandring:

– Jag tycker inte man kan säga ”kom och lev som ni vill i vårt land”. Det är inte fegt att värna Sveriges traditioner och sjunga "Den blomstertid" på skolavslutningarna. Ibland blir jag helt förtvivlad över utvecklingen. Vi ser ju resultatet, sa hon då, vilket Aftonbladet rapporterade om.

– Vi släpper in och ska vara snälla mot människor som har en helt annan ideologi, där det till och med står i deras skrifter att det är okej att ljuga för otrogna. Nu är vi inne på riktigt tuffa puckar men så är det. Det är därför Iran ser ut som det gör i dag. De säger "vi dödar inga". Det gör de visst. De har förvridit sanningen, menade Carola.

Carola Häggkvist. Bildkälla: Heiko Junge/NTB/TT Bild

Under sommaren 2025 hamnade Carola också i diskussion med artistkollegan Lisa Nilsson. Då handlade det om Gaza.

"Historien är lång och djup... och att båda sidor har fått lida. Hat kan inte vinnas med hat. Det är ett sätt att få hela världen att gå emot Israel fast de har rätt till sitt eget land", skrev Carola bland annat då, vilket Expressen rapporterade om.

Lisa Nilsson svarade då:

"Jag tycker inte att det är komplext. Det finns redovisat för den som vill se. Fler gör det nu. Svårsmält och sorgligt är det, så jag har viss förståelse för att man ogärna släpper sin bild av det heliga landet hur oheligt det än agerar".

Carola delade klipp med kvinnor i slöja: "Vad händer med Europa?"

Nu har Carola återigen hamnat i hetluften. Förra veckan delade hon ett klipp på sin Instagram där den springande punkten var "Vad händer med Europa om några år?". I klippet visades ett bildmontage på kvinnor utan burka eller slöja, och de bilderna påstods vara från 1970. Därefter följde bilder på kvinnor i samma länder – Malaysia, Afghanistan och Syrien – men nu täckta i burka och olika slöjor, vilket Expressen var först med att rapportera om.

Carola Häggkvist. Bildkälla: Heiko Junge/NTB/TT Bild

Sami Al Daghistani är universitetslektor i religionsvetenskap på centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. I en kommentar till Expressen så utvecklade han sin kritik mot den video som Carola delade.



"För det första framställs islam som en enhetlig (monokulturell) tradition som likställs med religiositet, rigiditet och – mer specifikt – med slöjbärande. Det är viktigt att förstå (vilket även artisten Carola Häggkvist bör göra) att även om någon form av islamisk väckelse har ägt rum på politisk, social och religiös nivå i många muslimska länder, så är denna väckelse långt ifrån allomfattande", skrev Sami Al Daghistani bland annat i en kommentar till Expressen.

Carola omskriven i Norge efter videon – över 1 500 kommentarer

Nyheten om det klipp som Carola delade har nu nått vårat grannland Norge. Norska Nettavisen uppmärksammade i veckan Carolas kritiserade klipp, och nyheten väckte starka reaktioner på Nettavisens Facebook, där över 1 500 kommentarer kommit in.

Carola slaktas: "Vad är det sker med Europa", löd Nettavisens rubrik. Bildkälla: Nettavisen.

Känslorna är starka, och många norrmän är det som tar Carola i försvar. Flera läsare har hamnat i hetsiga diskussioner med varandra.

"Uppenbarligen kan det inte tolereras att sanningen ska fram. Fortsätt Carola stöttar dig. Du står inte ensam", lyder en av tusentals kommentarer – som genast fick mothugg.

"Du kan inte döma ut en religion utan att ha satt dig in i den, det är faktiskt inte sanningen du kommer med", bet en annan läsare ifrån med.

Över 1 500 kommentarer har kommit in. Bildkälla: Nettavisen/Facebook

"Carola har alltid varit lite kontroversiell"

Henrik Ingebrethsen Turøy som skrivit artikeln om Carola på Nettavisen berättar för Nyheter24 att nyheten om Carola minst sagt har engagerat.

Journalisten Henrik Ingebrethsen Turøy. Bildkälla: Per Gunnar Sværen (Nettavisen)

– Jag har fått flera mejl efter publiceringen på onsdagseftermiddagen. Några stöttar Häggkvist, medan andra är oeniga, säger Henrik Ingebrethsen Turøy till Nyheter24.

Han beskriver att Carolas kändisskap i Norge är stort och att "alla" vet vem Carola är. De senaste åren har hon blivit ännu större i Norge efter att hon deltog i den norska versionen av Så mycket bättre. Dessutom har Carola uppträtt i norska Melodifestivalen, eller Melodi Grand Prix som det heter i Norge.

Tror du att det här klippet som Carola delade kommer att påverka den offentliga bilden av henne i Norge? Till det bättre eller sämre?