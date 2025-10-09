Donya Hosseini är en av Bianca Ingrossos bästa vänner och syns titt som tätt i Wahlgrens värld. Men det inte alla vet är att Donya levt ett flådigt liv redan innan hon hamnade i influencersfären.

Donya Hosseini namn – vad heter hon egentligen?

Donya Ali Hosseini.



Donya Hosseini ålder – hur gammal är hon?

Donya Hosseini är i dag 26 år gammal. Hon hade nyligen en födelsedagsmiddag som hon bland annat firade med nära vännen Bianca Ingrosso.



Donya Hosseini yrke – vad jobbar hon med?

Efter att ha studerat i Polen tog Donya läkarexamen år 2024.

Donya Hosseini har gjort Högskoleprovet.

Är Donya Hosseini med i Wahlgrens värld?

Donya Hosseini blev ett namn på allas läppar efter att hon för ett par år sedan började umgås med Bianca Ingrosso. Men även innan detta hon umgåtts med andra i influencersfären.

Hon och Bianca har snabbt kommit varandra så pass nära att Donya nu är en av Biancas närmsta vänner och Bianca har i sina vloggar sagt att det är "hon som får kämpa för Donya".

Tjejerna syntes nyligen resa till Spanien tillsammans och Donya syns titt som tätt i den senaste säsongen av Wahlgrens värld.

Donya Hosseini pojkvän – har hon partner?

Av Donyas sociala medier att döma så är hon i dag singel.

Vem är Donya Hosseinis pappa?

Donya är sannerligen inte född i en helt vanlig Svensson-familj. Hon är nämligen dotter till entreprenören Martin Hosseini, någonting Nyheter24 skrivit om tidigare.

Han är VD och grundare av koncernen Vi Invest AB. Några av företagen Vi Invest är verksam i är:

VI Invest Aktiebolag med tillgångar på 924 miljoner kronor

Travelman Hotel Aktiebolag med tillgångar på 55 miljoner kronor

Hotel Karlaplan AB med tillgångar på 42 miljoner kronor

Hotell Gamla Stan Stockholm AB med tillgångar på 55 miljoner kronor

Rökeriet Fjäderholmarna Aktiebolag med tillgångar på 23 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Hotell Ulriksdal AB med tillgångar på 763 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Fjäderholmarna AB med tillgångar på 45 miljoner kronor

Vi Invest MH Royalty AB med tillgångar på 160 miljoner kronor

Vi Invest Fastighet AB med tillgångar på 386 miljoner kronor

Man kan med andra ord säga att han inte direkt behöver vänta till den tjugofemte varje månad innan han betalar räkningarna.

Är Donya Hosseini vän till Bianca Ingrosso?

Donya och Bianca Ingrosso är i dag väldigt goda vänner och umgås flitigt med varandra.

