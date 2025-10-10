Victoria Beckham är designer, artist som tidigare medlem i Spice Girls - och så är hon ju gift med David Beckham. Här har Nyheter24 samlat de vanligaste frågorna som googlas om "Posh Spice".

Victoria Beckham ålder – hur gammal är hon?

Victoria Caroline Adams föddes den 17 april 1971. Våren 2026 fyller hon alltså 52 år. Hon har spenderat nästan hela sitt liv i rampljuset, och i en oerhört utseendefixerad bransch. Att åldras är något hon har accepterat.

– Jag är bekväm med vem jag är. Jag accepterar hur jag ser ut. Jag gör det bästa av det jag har, har Victoria Beckham sagt i en intervju med The Times, via Independent.

Victoria Beckham längd – hur lång är hon?

Victoria Beckham är 163 centimeter lång. I sin bok That Extra Half an Inch så skrev Beckham, via Vogue:

"Jag är inte en 182 centimeter lång modell eller en pinuppa för män. På de flesta sätt är jag väldigt vanlig: kanske lite mindre benstomme än normen, kanske, men normal längd, normalt ansikte, normalt hår: the girl next door som hade tur".

Victoria Beckham år 2007. Bildkälla: AP Photo/Mark J. Terrill/TT Bild

Victoria Beckham är känd för att alltid bära höga klackar, och på så vis kommer hon i alla fall lite högre upp på sin man David Beckham som är 183 centimeter lång.

Victoria Beckham familj – vilka är hennes föräldrar?

Victoria Beckhams mamma heter Jackie Adams och pappan Anthony Adams. Paret gifte sig 1970 och har tre barn där Victoria är äldst. Hennes syskon är systern Louise och brodern Christian.

Jackie och Anthony startade ett blomstrande företag ihop, och det gick riktigt bra – ja, så bra att Anthony körde barnen till skolan i sin Rolls-Royce, har People rapporterat.

– Min pappa jobbade väldigt hårt för att ha pengar åt oss och ett trevligt hus. Min familj fostrade mig genom att säga att jag kunde uppnå precis vad som helst. När jag sa att "det går inte, jag kan inte" så lyssnade pappa helt enkelt inte på det örat, har Victoria berättat för Vogue i december 2017.

Victoria och David Beckham med Victorias föräldrar sommaren 2025. Bildkälla: Instagram/victoriabeckham

Hur blev Victoria Beckham en del av Spice Girls?

Victoria Beckham gick på audition som 19-åring – och låten hon valde var minst sagt lite speciell, nämligen Mein herr från musikalen Cabaret, har Daily Mail skrivit.

Spice Girls. Från vänster: Melanie Brown (Mel B), Geri Halliwell, Victoria Adams (senere Victoria Beckham), Emma Bunton och Melanie Chisholm Bildkälla: Lise Åserud / NTB /TT Bild

Året var 1994, och två år senare släppte de sitt första album som fick titeln Spice. Mest känd är gruppen för hits som Wannabe, Spice up your life och Mama.

Medlemmar i Spice Girls är

Melanie "Scary spice" Brown

Geri "Ginger spice" Halliwell

Emma "Baby spice" Bunton

Melanie "Sporty Spice" Chisholm

Victoria Beckham, som då hette Adams, blev "Posh spice".

Hur träffade Victoria Beckham David Beckham?

Enligt People så växte Victoria och David upp bara femton minuter från varandra, men det kom att dröja till 1997 då de träffade varandra första gången.

– Hon kom till en fotbollsmatch och sa "hej" från andra sidan rummet, och det var det. Jag trodde jag hade missat min chans, men en vecka senare dök hon upp igen, har David Beckham berättat när han gästade Ellen Degeneres show, via People.

Andra gången de träffades så pratade dom i över en timme i spelarnas lounge. Victoria hade tagit tåget till matchen, så hon skrev sitt nummer på tågbiljetten och gav till David. En tågbiljett som David faktiskt har kvar.

Victoria och David Beckham 1996. Bildkälla: NTB/AP/TT Bild

Victoria Beckhams bröllop – när gifte hon sig med David Beckham?

David och Victoria Beckham gifte sig den 4 juli 1999 på slottet Luttrellstown Castle i Dublin, Irland. Amerikanska People har skrivit att de gifte sig inför 29 gäster, och när de sa "ja" till varandra så släpptes en duva fri. En flagga hissades också på slottets ägor, där det stod V.B.D – V:et för Victoria, B:et för sonen Brooklyn och D:et för David. Paret satt på varsin guldtron, och den första dansen blev It Had to Be You av Frank Sinatra.

David och Victoria Beckham år 2000. Bildkälla: Matthew Fearn/AP/TT Bild

Victoria bar en klänning designad av Vera Wang, och sonen Brooklyn var ringbärare.

Bröllopstårtan designades av den världskända konstnären Damien Hirst, och det nygifta paret – till festligheterna klädda i matchande lila – skar upp tårtan med en sabel.

Paret firade nyligen sin 26:e bröllopsdag – vilket Victoria uppmärksammade med ett inlägg på Instagram där hon delade med sig av en pussbild med maken.

Vilka är Victoria Beckhams barn?

Victoria och David Beckham har fyra barn tillsammans:

Brooklyn Joseph Beckham föddes den 4 mars 1999 i London, har People skrivit. Anledningen till namnet Brooklyn är att Victoria var i New York när hon fick reda på att hon var gravid. Gudfar åt Brooklyn är artisten Elton John.

Brooklyn är idag gift med miljardärsdottern Nicola Peltz, och han har helt brutit kontakten med Victoria och David. Anledningen till att Brooklyn klippt med sin mamma och pappa ryktas vara hur de ska ha betett sig mot Nicola Peltz.

Enligt Standard så har Brooklyn blockat sina bröder på sociala medier, och när David Beckham fyllde 50 var det utan ett ord från Brooklyn. De enda i familjen som Brooklyn tycks ha kontakt med idag är systern Harper och sin farfar Ted Beckham.

Cruz Beckham, Nicola Peltz, Victoria Beckham och Brooklyn Beckham under gladare dagar. Bildkälla: Stella Pictures.

Romeo James Beckham föddes den 1 september 2002 i London. Som liten fick Romeo tillbringa mycket tid på sjukhus. Detta då han led av epilepsi, har People rapporterat.

Efter att Victoria berättat om pojkens diagnos så tog paparazzifotograferna det lugnare med att fotografera familjen när han var med. Detta då de intensiva fotoblixtarna kunde utlösa epilepsianfall.

Romeo började modella redan som 10-åring, och hans första kampanj var för Burberry. Han spelar också fotboll, precis som sin pappa.

Parets tredje son Cruz David Beckham föddes den 20 februari 2005 i Madrid. Han har gått i mammas fotspår och satsat på en musikkarriär, skriver People. Han är minst sagt musikalisk och kan spela både piano, gitarr och mandolin.

Den 10 juli 2011 kom Victorias och Davids första dotter. Då såg Harper Seven Beckham världens ljus när hon föddes på Cedars-Sinai i Los Angeles.

Från vänster: Cruz Beckham med flickvännen Jackie Apostel, Romeo Beckham, Harper Beckham, Victoria Beckham och David Beckham på premiären för Netflix-dokumentären Victoria Beckham den 8 oktober 2025. Bildkälla: Scott A Garfitt/Invision/AP/TT Bild

Var bor Victoria Beckham och David Beckham?

Paret har flera fastigheter över hela världen. Daily Mail har kartlagt familjens extremt lyxiga hus.

Cotswold

De äger bland annat ett enormt hus i Cotswolds i England. Huset byggdes 2018 och är idag värderat till ungefär 150 miljoner kronor, skriver Daily Mail.



Holland Park

År 2016 köpte paret ett hus i Holland Park i London. Enligt Daily Mail köpte de huset för ungefär 85 miljoner kronor, och idag är det värt över 350 miljoner kronor. Grannar i samma område som kallas för "miljonärsgatan" är bland andra Elton John, Robbie Williams och Simon Cowell, har The Sun rapporterat.



Holland park är ett av Londons mest exklusiva områden och hem åt många ambassader. Här Ukrainas ambassad i Holland Park. Bildkälla: Sdrawkcab, English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Miami

För 770 miljoner kronor köpte paret under 2024 ett modernt hus på North Bay Road i Florida. Nio sovrum, nio fullt utrustade badrum och egen brygga är lite av den fantastiska lyx paret har här. Dessutom har de en magnifik utsikt mot Biscayne Bay, skriver Page Six.



Dubai

Paret äger även en lägenhet i världens högsta torn Burj Khalifa. Enligt Daily Mail köpte de lägenheten år 2009.

Burj Khalifa. Här äger paret en våning. Bildkälla: Sergei Gussev, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Har Victoria Beckham haft en ätstörning?

Ja, Victoria Beckham har varit öppen med att hon lidit av en ätstörning. I dokumentären Victoria Beckham på Netflix så berättar hon att det blev värst för henne efter att hennes första son Brooklyn föddes.

– Jag vägdes i nationell tv när Brooklyn var sex månader gammal. Vi skrattade åt det, vi skämtade om det, men jag var verkligen, verkligen ung, och det gör ont, säger Victoria i dokumentären, har E! rapporterat.

Hon säger att hon tappade "all verklighetsuppfattning" och inte gillade vad hon såg i spegeln.

– Jag kontrollerade min vikt på ett fruktansvärt ohälsosamt sätt. När du har en ätstörning så blir du väldigt bra på att ljuga. Jag var aldrig ärlig om det mot mina föräldrar. Jag pratade aldrig om det öppet. Det påverkar dig verkligen när du hela tiden får höra att du inte är tillräckligt bra. Jag antar att det har varit med mig hela livet, säger hon i dokumentären på Netflix.

Victoria Beckham har varit öppen med att hon lidit av en ätstörning som följt henne under en stor del av livet. Bildkälla: Scott A Garfitt/Invision/AP/TT Bild

Har Victoria Beckham ett kläd- och skönhetsmärke?

Ja, år 2008 grundade Victoria Beckham sitt klädmärke. Innan dess hade hon gjort jeans – en del av er kanske kommer ihåg jeansen med dVb-loggan på? Men riktigt erkänd i modevärlden blev hon med sitt självbetitlade märke, har Vogue skrivit. Märket är allra mest känd för sina välskräddade klänningar med dragkedjor.

En Victoria Beckham-designad klänning på catwalken 2013. Bildkälla: AP Photo/Craig Ruttle/TT Bild

År 2019 lanserade hon sitt skönhetsmärke Victoria Beckham Beauty som snabbt blev en succé, har Vogue rapporterat.

Vad har Victoria Beckham för tatueringar?

Victoria Beckham hade tidigare flera tatueringar, bland annat ett citat på hebreiska och maken David Beckhams initialer på handleden. Men år 2022 så berättade Victoria att hon tagit bort de flesta av sina tatueringar, har People rapporterat.

– De såg helt enkelt inte så fina ut. Det betyder ingenting mer än det, sa Victoria då.

Hon förtydligade att hon absolut inte har något emot tatueringar och att hon älskar både makens Davids tatueringar och sina barns många tatueringar. Men hennes egna hade börjat bli väldigt slitna.

– En del som jag skaffade för väldigt, väldigt länge sedan började blöda och blev blåa, sa Victoria.

Victoria Beckham net worth – hur stor är hennes förmögenhet?

Enligt Sunday Times Rich List så är paret tillsammans värda 500 miljoner pund, eller cirka 6,2 miljarder kronor, har The Mirror rapporterat.