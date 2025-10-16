Peg Parnevik: "Jag var otrogen"

Det var under veckan som Peg Parnevik droppade en rejäl bomb när hon erkände att hon varit otrogen mot sitt ex.

Sveriges smällkaramell Peg Parnevik, 30, har minst sagt haft intensivt toppenår. Hon sitter fortfarande i den stränga Idol-juryn, som i år skapade rubriker när hon under inspelningen råkade i luven med Katia Mosally.

– Jag känner att du haft agg mot mig hela dagen, utbrast Peg.

– Agg? Det är väl du som haft agg mot mig, svarade Katia.

– Tomas (inslagsproducent), det är det här jag menade tidigare. Hon har något emot mig. Jag känner att jag måste ta en paus, förlåt, sa Peg innan hon reste sig upp och gick ut.

LÄS MER: Peg Parneviks syrliga ord till TV4 efter tittarkaoset



Pranket i Idol. Bildkälla: TV4

– "Hej jag är ett kändisbarn och tror att jag kan göra vad jag vill", sa sedan Katia framför en väldigt chockad Anders Bagge.

Men det hela – det visade sig vara ett prank som Katia och Peg kokat ihop under dagen.

Dock tyckte inte alla att det hela var så kul. I synnerhet inte Arash ”Ash” Pournouri och Anders Bagge.

– Jag var nära att kliva in och då... ja, alltså jag tänkte ju säga till på skarpen, sa Ash.

Peg Parnevik fick kritik för sina kläder

En annan rubrik som sannerligen inte gick någon förbi var när Peg uppträdde framför kungafamiljen på Victoriadagen.

Annons

Anledningen? Hennes kläder.

Peg hade dagen i ära nämligen valt att klä sig i ett par korta lädershorts vilket de svenska tittarna inte tyckte passade. Det hela resulterade i en tittarstorm och programmet anmäldes.

LÄS MER: Tittarkaos av Peg Parneviks agerande framför kungafamiljen



Peg Parnevik. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT

Några kommentarer på Facebook löd:

"Sjukt opassande att visa rumpan framför kungafamiljen"

"Var det på en vanlig festival hade det fungerat men inte på Victoriadagen"

"Släng inte upp ditt sköte framför kungafamiljen"

Men Peg är alltid Peg och hade därför ett väldigt Peggigt svar på det hela:

LÄS MER: Vi måsta prata om rumpchocken som skedde inför kungafamiljen

Pegs svar. Bildkälla: pegparnevik/Instagram

Och nu har det varit dags igen – men denna gång har Peg fått en förvånansvärt positiv reaktion med tanke på vad det är hon berättar.



Peg Parnevik: "Jag har varit otrogen"

Peg har nämligen hakat på den virala TikTok-trenden #womeninmaledominatingfields som med glimten i ögat skämtar om att det aldrig är kvinnans fel. Och hennes eget bidrag var ingenting mindre än:

Från Peg Parneviks TikTok.

Hon brasklappar dock med orden: "Det var i högstadiet OKEJ".