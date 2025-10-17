Nyheter24
Christofer "Chrippa" Berg åtalas – misstänkt för ekobrott

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 10:31
Uppdaterad: 17 okt. 2025, kl. 10:46
Foto: Instagram

​Christofer ”Chrippa” Berg, numera Lundström är åtalad och misstänkt för flera grova ekobrott.

Christofer ”Chrippa” Berg, numera Lundström, är en influencer från Östergötland. I oktober gjorde Ekobrottsmyndigheten en husrannsakan hemma hos influencern. Han anhölls då med släpptes sedan.

Under fredagen åtalades han för flera grova ekobrott vid Linköpings tingsrätt, vilket SVT var först att rapportera om.

– Många människor tror att jag är dönervös inför det här och sånt här men jag känner lite att det är skönt att saker och ting börjar komma mot sitt slut och att vi kan börja andas lite igen. Det är ingen rolig situation vi levt i, sa influencern dagen före åtalet i en Youtubevideo.

Foto: Instagram

Har haft reseförbud

Chrippa har haft reseförbud i tolv månader och under perioder även varit häktad.

– Det här handlar om allvarlig brottslighet som har skett systematiskt, säger Hanna Nilsson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping, i ett pressmeddelande som SVT tagit del av.

Christofer Lundström har tidigare nekat till brott. 

Chrippa är misstänkt för flera grova ekobrott

Chrippa kan nu bli den första svensken att dömas för att ha gjort reklam för onlinespel på casinon, utan svensk licens. 

– Den huvudtilltalade har bedrivit en näringsverksamhet som influencer, utan bokföring och utan att inkomsterna från verksamheten redovisats till Skatteverket. En del av verksamheten har bestått i att den tilltalade marknadsfört internetcasinon, som saknar svensk spellicens och därför inte har rätt att rikta sig mot den svenska marknaden, säger Hanna Nilsson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping, i ett pressmeddelande.

