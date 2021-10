Alice Stenlöfs barnbesked: "Trodde inte det här..."

Alice Stenlöf, 24, har på bara några år blivit en av Sveriges största influencers. Idag driver hon ett eget klädmärke och har en Youtube-kanal med hundratusentals följare.

Och det går sannerligen bra för Alice. Alice har tre bolag, varav ett är Alice Stenlöf AB som dragit in tillgångar på över nio miljoner kronor år 2020.

Alice har under den senaste tiden donat på med sin nya lägenhet i centrala Vasastan, Stockholm och under hela tiden har hon låtit följarna följa med på resan via sina vloggar.

"Chockad över mig själv"

I sina vloggar brukar hon även dela med sig av några livsuppdateringar, vilket hon gjorde tidigare i veckan då hon kom med nyheter som till och med hade chockat henne själv.

Alice berättar nämligen att hon hade tittat på Molly Rustas video där hon berättar om sin gravidresa. Det hade då väckt någonting till liv i henne själv.



– Det har hänt någonting med mig. Jag vet inte om det är för att jag fyllt 25 men alltså. Jag är så redo för barn? Jag längtar verkligen efter att få bli mamma så ni förstår inte. Realistiskt sätt så ska jag ju inte ha barn nu och jag är ju oerhört tacksam om jag ens kan. Men jag har aldrig känt känslan av att vilja ha barn på det här sättet, berättar hon.

Alice Stenlöf fångades på bild med exet

Alice har inte nämnt någonting om att hon ska vara tillsammans med någon för tillfället, men under sommaren kunde hennes följare få avslöjat för sig att hon fångats på bild tillsammans med sitt ex Jireel.



Under premiären till Bonf-filmen "No time to die" erkände Stenlöf även att hon just nu "är kär", vilket hon avslöjade för Expressen.



På frågan huruvida hon är i en relation just nu så var svaret "Det är hemligt".

Spännande...