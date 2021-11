Stjärnparet Shawn Mendes och Camila Cabello har gjort slut

Efter lite mer än två år väljer nu världsstjärnorna Shawn Mendes och Camila Cabello att göra slut.

Paret har varit oskiljaktiga sedan de blev tillsammans 2019. Bildkälla: Stella Pictures

Det var under onsdagen som de gick ut med respektive Instagraminlägg där de förklarade att de fortfarande är vänner men inte längre tillsammans.



Inläggen som delades under natten till torsdag. Bildkälla:shawnmendes/camila_cabello/Instagram

"Vi började som bästa vänner och avslutar som bästa vänner", skriver båda stjärnorna.

Paret träffades redan under en turné 2014 under tiden Camila var med i gruppen Fifth Harmony men det var inte förrän 2019 då stjärnorna gjorde låten "Señorita" tillsammans som det började gå rykten om att de var ett par.